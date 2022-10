La Corée du Sud enquête sur l’augmentation de la foule d’Halloween alors que la nation est en deuil

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La police sud-coréenne enquête sur ce qui a provoqué une vague de foule qui a tué plus de 150 personnes lors des festivités d’Halloween à Séoul le week-end dernier lors des pires catastrophes du pays depuis des années, alors que le président Yoon Suk Yeol et d’autres résidents rendaient hommage à les morts dans les lieux de deuil temporaires.

La foule meurtrière de samedi s’est produite dans une ruelle étroite et en pente du quartier d’Itaewon à Séoul, un quartier populaire de la vie nocturne, avec des témoins et des survivants rappelant un chaos “infernal” de personnes tombant les unes sur les autres “comme des dominos”. Ils disent que toute la région d’Itaewon était extrêmement encombrée de véhicules lents et de fêtards vêtus de costumes d’Halloween, empêchant les sauveteurs et les ambulances d’atteindre le site à temps.

La police a lancé un groupe de travail de 561 membres pour approfondir les détails de la bousculade, a indiqué le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité dans un communiqué.

Les agents analysent des images prises par des caméras de sécurité dans la région au moment de l’écrasement et des clips vidéo connexes publiés sur les réseaux sociaux. Ils ont également interrogé des témoins pour savoir exactement quand et où la vague de foule a commencé et comment elle s’est développée, selon l’Agence de la police métropolitaine de Séoul.

Une équipe de policiers et d’experts médico-légaux du gouvernement devait mener une enquête conjointe dans la région d’Itaewon, selon les médias locaux.

“Le gouvernement enquêtera de manière approfondie sur la cause de l’incident et fera de son mieux pour apporter les améliorations nécessaires aux systèmes afin d’empêcher qu’un accident similaire ne se reproduise”, a déclaré le Premier ministre Han Duck-soo au début d’une réunion gouvernementale sur la catastrophe.

La région d’Itaewon, célèbre pour son atmosphère cosmopolite, est le lieu le plus chaud du pays pour les événements et les fêtes sur le thème d’Halloween, qui ont gagné en popularité auprès des jeunes Sud-Coréens ces dernières années. On estime que 100 000 personnes s’y sont rassemblées lors des plus grandes célébrations d’Halloween du pays depuis le début de la pandémie.

Mais certains propriétaires d’entreprises à Itaewon disent qu’un nombre encore plus important de personnes s’y sont rassemblées lors des festivités du week-end d’Halloween pré-pandémiques.

La police a déclaré dans un communiqué avoir envoyé 137 agents pour maintenir l’ordre lors des festivités d’Halloween samedi dernier – bien plus que les 34 à 90 agents mobilisés en 2017, 2018 et 2019.

Citant les chiffres, la police a rejeté comme “différentes de la vérité” les spéculations selon lesquelles un poste de police de la région souffrait d’un manque de personnel parce qu’il avait fourni une sécurité supplémentaire à Yoon, qui a transféré le bureau présidentiel du pays sur un site près d’Itaewon. Le communiqué de la police indique que la sécurité assurée par la police pour un président est depuis longtemps assurée par deux unités de police spéciales et que ces unités n’ont rien à voir avec le poste de police de Yongsan, dont la juridiction comprend Itaewon.

Certains observateurs disent que la portée de l’enquête policière inclurait un manque apparent de mesures de sécurité, ainsi que l’examen des témoignages de la bousculade causée par certaines personnes en poussant intentionnellement d’autres et en les faisant tomber. L’agence de police métropolitaine de Séoul n’a pas immédiatement rendu public les détails de son enquête.

Lundi matin, le gouvernement a déclaré avoir identifié 153 des 154 personnes décédées et informé les familles endeuillées de leurs identifications. Près des deux tiers des morts – 98 – étaient des femmes. Il a indiqué que 149 autres personnes sont toujours blessées. Le nombre de morts pourrait encore augmenter, car les autorités ont déclaré que 33 des blessés étaient dans un état grave.

Plus de 80% des morts étaient dans la vingtaine ou la trentaine et 11 étaient des adolescents, selon le communiqué du ministère de l’Intérieur.

Parmi les morts figuraient également 26 étrangers. Cinq d’entre eux viennent d’Iran ; quatre de Chine ; quatre de Russie; deux des États-Unis; deux du Japon; un chacun d’Australie, de Norvège, de France, d’Autriche, du Vietnam, de Thaïlande, du Kazakhstan, d’Ouzbékistan et du Sri Lanka, selon le ministère de l’Intérieur.

Alors que les identifications des morts touchaient à leur fin, les familles endeuillées devaient commencer les funérailles de leurs proches. Les responsables ont déclaré que le gouvernement fournirait le soutien nécessaire aux proches endeuillés pour les procédures funéraires.

Le président Yoon a déclaré dimanche une période de deuil national d’une semaine et a ordonné aux drapeaux des bâtiments gouvernementaux et des bureaux publics de flotter en berne.

Le gouvernement a ouvert lundi des mémoriaux temporaires à Séoul et dans d’autres grandes villes de Corée du Sud. Des gens allant des citoyens ordinaires aux hauts fonctionnaires, y compris Yoon, ont visité les sites, placé des fleurs blanches et se sont profondément inclinés pour montrer leur respect. De nombreuses personnes ont également déposé des chrysanthèmes, des bouteilles de soju coréen, des bougies et des collations près d’une station de métro Itaewon, avec une foule de messages de condoléances affichés sur le mur et ailleurs.

L’afflux de foule a été la catastrophe la plus meurtrière en Corée du Sud depuis 2014, lorsque 304 personnes, pour la plupart des lycéens, sont mortes dans le naufrage d’un ferry.

Le naufrage a révélé des règles de sécurité laxistes et des défaillances réglementaires. Il était en partie imputé à une cargaison excessive et mal amarrée et à un équipage mal formé aux situations d’urgence. Les décès de samedi attireront probablement l’attention du public sur ce que les responsables gouvernementaux ont fait pour améliorer les normes de sécurité publique depuis la catastrophe du ferry.

Hyung-jin Kim, Associated Press