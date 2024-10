La Corée du Sud dispose de moyens puissants pour aider l’Ukraine : armes et renseignements

La Corée du Sud menace d’armer l’Ukraine en réponse au soutien de la Corée du Nord à la Russie.

Ses stocks d’armes pourraient faire une grande différence pour l’Ukraine.

Mais la Corée du Sud reste réticente à s’impliquer dans la guerre en Ukraine.

La Corée du Sud a menacé d’envoyer des armes et des ressources en Ukraine en réponse à son ennemi de longue date, la Corée du Nord, qui intensifiait son soutien à l’invasion russe.

Si cela se concrétise, cela pourrait s’avérer un puissant allié.

Après une réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale cette semaine, de hauts responsables sud-coréens ont condamné la Corée du Nord pour avoir envoyé des troupes en Russie.

Leur mission n’a pas été explicitée, mais l’Ukraine a déclaré qu’ils étaient là pour se joindre à l’invasion russe.

Les responsables ont également informé les médias que Séoul pourrait envoyer des armes à l’Ukraine dans le cadre d’une série de contre-mesures progressives.

L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a cité mardi des responsables de la sécurité selon lesquels Séoul pourrait même envoyer du personnel militaire en Ukraine pour surveiller la présence de la Corée du Nord dans le conflit.

Le ministère russe des Affaires étrangères a menacé la Corée du Sud de « conséquences sécuritaires » si elle s’impliquait, a rapporté Yonhap.

Un arsenal redoutable

Les analystes estiment que la Russie a de bonnes raisons de s’inquiéter.

« Les armes sud-coréennes pourraient potentiellement faire une différence significative à la fois sur les capacités défensives et offensives de l’Ukraine », a déclaré Jeremy Chan, analyste de la Chine et de l’Asie du Nord-Est au sein du groupe Eurasia, à Business Insider.

La Corée du Sud, alliée des États-Unis, a construit un formidable arsenal d’armes au cours de sa confrontation avec la Corée du Nord qui dure depuis des décennies.

Il comprend des systèmes antiaériens et antimissiles qui pourraient aider l’Ukraine à défendre ses villes et ses infrastructures contre les attaques russes, a déclaré Chan.

Il existe également des canons obusiers K9 « de classe mondiale », des chars K2 et des systèmes de lance-roquettes multiples, a expliqué Chan.

Séoul a déjà contribué à la fourniture à l’Ukraine d’obus de 155 mm dont elle a tant besoin, même si ce n’est qu’à une certaine distance.

La Corée du Sud a envoyé des munitions à ses alliés occidentaux tels que les États-Unis et la Pologne, ce qui leur a permis d’envoyer les leurs en Ukraine.

Ellen Kim, experte de la Corée au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington, DC, a déclaré à BI que le soutien sud-coréen à Kiev pourrait inclure la fourniture de renseignements sur les armes et les tactiques nord-coréennes.

Kim a également déclaré que « la Corée du Sud pourrait contribuer à une campagne de guerre psychologique contre les soldats nord-coréens qui ne veulent peut-être pas participer à la guerre ».

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré mercredi qu' »il existe des preuves » que les troupes nord-coréennes s’entraînent déjà en Russie et a mis en garde contre leur participation au combat.

Des experts militaires du pays ont déclaré à BI que les soldats envoyés là-bas seraient soumis à des mesures sévères pour les dissuader de déserter.



Kim Jong Un de Corée du Nord et Vladimir Poutine de Russie lors d’un défilé militaire à Pyongyang, en Corée du Nord, en juin. GAVRIIL GRIGOROV via Getty Images





La Corée du Sud hésite

Cependant, des obstacles importants empêchent la Corée du Sud d’armer l’Ukraine. L’interdiction de longue date imposée par la Corée du Sud d’envoyer une assistance militaire à des pays étrangers en guerre n’est pas la moindre.

Chan a déclaré que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol était impopulaire au niveau national et qu’il rencontrerait des difficultés pour abroger la loi via l’Assemblée nationale sud-coréenne, dominée par le centre-gauche.

« Les actions de la Corée du Nord devraient présenter une menace plus claire et plus immédiate à la sécurité nationale de la Corée du Sud avant que nous puissions espérer que l’Assemblée nationale autorise l’exportation d’armes vers l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Un autre facteur cité par Chan et Kim était le désir de la Corée du Sud de ne pas détruire entièrement ses relations avec la Russie, malgré ses craintes croissantes de voir le Kremlin donner du pouvoir à la Corée du Nord et enhardir son dirigeant, Kim Jong Un.

En échange des obus nord-coréens et du soutien militaire en Ukraine, le Kremlin a cherché à contrecarrer les inspections des Nations Unies sur le programme nucléaire nord-coréen et pourrait être prêt à lui fournir une technologie militaire sophistiquée.



Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol envisage d’envoyer des armes en Ukraine. Seong Joon Cho/Getty Images





Dilemme du piégeage

Chan a déclaré que Yoon cherchait le meilleur moyen de dissuader la Russie.

« Séoul estime que la menace de fournir des armes lui donne plus d’influence sur Moscou que ce qu’elle aurait si la Corée du Sud commençait à fournir des armes directement », a-t-il déclaré.

Les futures relations diplomatiques et commerciales sont une autre raison pour laquelle la Corée du Sud hésite à agir – ainsi que la perspective d’être entraînée plus loin que prévu dans la guerre en Ukraine.

« Il est possible que la Corée du Sud tire sur les Russes et/ou les Nord-Coréens, ce qui internationaliserait et élargirait encore la guerre », a déclaré à BI Sean McFate, professeur de stratégie à l’université de Georgetown.

« Le pire des cas est que cela déclenche une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne, entraînant les Etats-Unis et la Chine dans un conflit armé. »

Mais l’alliance croissante entre la Russie et la Corée du Nord pourrait bientôt atteindre un point où la Corée du Sud estime qu’elle doit agir.

En raison de la dépendance croissante de la Russie à l’égard de la Corée du Nord, Kim Jong Un se trouve dans une position de force pour négocier en retour une technologie sophistiquée.

Un tel échange, a déclaré Chan, pourrait constituer la ligne rouge qui obligerait la Corée du Sud à s’impliquer dans la guerre en Ukraine et à envoyer des armes.

Bien qu’elle dispose de la puissance militaire nécessaire pour permettre à l’Ukraine de nuire à la Russie, il s’agit d’une escalade qui comporte de réels risques.

Comme le dit Kim, l’analyste du SCRS : « L’implication de la Corée du Nord augmente considérablement le risque que la Corée du Sud soit prise au piège dans la guerre. »