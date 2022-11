La Corée du Sud dévoile son équipe pour la Coupe du monde 2022

L’entraîneur-chef de la Corée du Sud, Paulo Bento, a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2022.

La star de Tottenham Hotspur, Son Heung-Min, fait partie de cette équipe. L’attaquant s’est fracturé l’os orbitaire du visage il y a à peine 11 jours.

En raison de la blessure, Son a dû être remplacé en première mi-temps d’un match de Ligue des champions avec Marseille le 1er novembre.

Le Sud-Coréen avait auparavant besoin d’être aidé en dehors du terrain lors du match en France. Bien qu’il ait pu sortir du terrain la nuit, Son a vacillé et a semblé avoir des problèmes de vision alors qu’il descendait le tunnel.

Bento a affirmé qu’il avait parlé avec son joueur vedette avant de prendre la décision. “Nous sommes en contact avec lui, avec le service médical de Tottenham, mais à propos de l’heure exacte, du jour exact où il peut s’entraîner avec l’équipe, nous n’avons pas encore cette information”, a expliqué Bento en révélant son équipe de 26 joueurs sur Samedi.

“Donc il faut attendre, il faut analyser au jour le jour sa situation”, a poursuivi l’entraîneur. “Nous avons le temps de décider et le plus important est qu’il récupère le mieux possible, qu’il se sente à l’aise et ensuite nous prendrons la décision finale.”

Les Spurs ont raté Son pendant qu’il se remet d’une blessure

Son n’a évidemment pas joué de match depuis le match de Marseille au début du mois. La blessure a forcé la star à rater les trois derniers matchs des Spurs avant la pause de la Coupe du monde. L’équipe du nord de Londres a clairement raté l’un de ses joueurs les plus importants.

Sans Son, les Spurs ont perdu contre Liverpool et Nottingham Forest. La défaite de Liverpool était un match de Premier League très disputé. Cependant, la défaite à Forest est survenue au troisième tour de la Coupe Carbao. Les Spurs ont également un match de Premier League contre Leeds samedi. C’est leur dernier match avant la pause de la Coupe du monde.

L’équipe de Bento débutera sa Coupe du monde au Qatar avec un match contre l’Uruguay le jeudi 24 novembre. L’équipe asiatique fait partie d’un groupe H difficile aux côtés du Portugal, du Ghana et de l’Uruguay.

Composition complète de la Coupe du monde de Corée du Sud

Gardiens : Kim Seung-Gyu, Jo Hyeon-Woo, Song Bum-Keun.

Défenseurs: Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kwon Kyung-Won, Cho Yu-Min, Kim Moon-Hwan, Yoon Jong-Gyu, Kim Tae-Hwan, Kim Jin-Su, Hong Chul.

Milieux de terrain : Jung Woo-Young, Son Jun-Ho, Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung, Kwon Chang-Hoon, Jeong Woo-Yeong, Lee Kang-In, Son Heung-Min, Hwang Hee-Chan, Na Sang-Ho, Song Min-Kyu.

Attaquants : Hwang Ui-Jo, Cho Gue-Sung.

Crédit photo : IMAGO / Penta Press