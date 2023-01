La Corée du Sud dévoile la voie pour “normaliser” les relations avec Pyongyang

Séoul cherchera des contacts “directs et indirects” avec la Corée du Nord, a déclaré le gouvernement

La Corée du Sud utilisera les ONG et les organismes internationaux pour faire basculer Pyongyang vers la reprise du dialogue, a déclaré vendredi le ministère de l’Unification du pays. Il a ajouté que l’interdiction des médias nord-coréens pourrait être assouplie en signe de bonne volonté.

Le ministère sud-coréen de l’unification, chargé de s’engager avec Pyongyang, a déclaré que le gouvernement allait “chercher des contacts directs et indirects avec la Corée du Nord par le biais de groupes civiques et d’organisations internationales dans le but d’ouvrir des chances d’améliorer les relations intercoréennes tendues”.

Selon l’agence de presse Yonhap, le ministère de l’Unification prévoit maintenant d’élaborer une stratégie plus détaillée provisoirement nommée la New Future Initiative on Unification. Parmi ces mesures, le ministère a déclaré qu’il envisageait d’autoriser les gens à lire le Rodong Sinmun, le principal journal nord-coréen, à des endroits désignés, mais que l’accès en ligne ne serait pas autorisé. Les médias nord-coréens sont actuellement interdits en Corée du Sud.

La Corée du Nord a suspendu presque toute coopération avec la Corée du Sud en 2019 après l’échec de ses négociations avec les États-Unis.

“Il est important que la Corée du Nord renoue le dialogue avec sincérité”, a déclaré le ministre de l’Unification, Kwon Young-se. Il a ajouté que, bien que Séoul soit resté ouvert à la reprise des négociations avec Pyongyang, son gouvernement n’envisageait pas de faire une offre concrète à la Corée du Nord pour le moment.

Dans le même temps, le journal Kyunghyang Shinmun a cité le ministère de l’Unification disant que Séoul espérait pousser son voisin vers des négociations en renforçant la pression diplomatique et économique sur la Corée du Nord et en maintenant l’alliance avec les États-Unis. “Nous allons créer des conditions dans lesquelles la Corée du Nord… n’aura d’autre choix que de dialoguer”, a-t-il ajouté. Kwon a déclaré, cité par le journal.

L’année dernière, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a rejeté l’offre de Séoul d’avantages économiques en échange de la dénucléarisation alors que “idiot.”

Le plan de sensibilisation de la Corée du Sud intervient après des mois de tensions accrues dans la péninsule coréenne alors que Pyongyang a intensifié les essais de missiles l’année dernière et a inscrit l’utilisation des armes nucléaires dans la législation nationale. Kim Jong-un, quant à lui, a exigé que Séoul et les États-Unis cessent de mener des exercices militaires conjoints, que Pyongyang considère comme une menace pour sa sécurité.

Le mois dernier, la Corée du Sud a accusé son voisin d’avoir fait voler plusieurs drones à travers la frontière, dont l’un avait atteint la périphérie de Séoul. “Les autorités nord-coréennes doivent immédiatement mettre fin aux provocations qui menacent la survie de notre peuple et répondre aux offres de pourparlers de notre gouvernement”, a-t-il ajouté. a déclaré dimanche le vice-ministre de l’Unification Kim Ki-woong.