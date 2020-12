SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Sud étend l’utilisation des tests rapides et déploie des centaines de policiers et de soldats pour aider à la recherche des contacts alors qu’elle fait face à sa pire vague de cas de coronavirus depuis les premiers jours de la pandémie

Un haut responsable du ministère de la Santé, Yoon Taeho, a déclaré vendredi que les tests antigéniques rapides dans les salles d’urgence, les unités de soins intensifs et les hôpitaux éloignés seraient couverts par l’assurance maladie nationale à partir de lundi, ce qui coûterait aux bénéficiaires environ 8000 wons (7 dollars) pour chaque test.

Des tests d’antigènes et une autre forme de tests rapides basés sur des échantillons de salive seront également disponibles dans des sites de test de coronavirus désignés dans la région métropolitaine de Séoul, où les responsables fournissent temporairement des tests gratuits à quiconque, qu’ils présentent des symptômes ou des raisons claires de suspecter une infection.

Yoon a déclaré que le pays déploierait également plus de 800 policiers, soldats et fonctionnaires pour soutenir les efforts de recherche des contacts dans la région de la capitale, qui a été au centre de la résurgence virale ces dernières semaines.

Vendredi, l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a signalé 689 nouveaux cas de coronavirus.

___

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

Des experts américains se réunissent pour décider d’approuver ou non le vaccin Pfizer. Les conseillers de la Food and Drug Administration examinent les données de l’entreprise pour déceler tout signal d’alarme ou omission. Si elle est approuvée, les vaccins pourraient commencer dans quelques jours pour les travailleurs de la santé et les personnes dans les maisons de soins infirmiers.

Les législateurs américains tentent d’élaborer un projet de loi de secours contre le COVID-19. Cela survient alors que les demandes de chômage aux États-Unis ont grimpé à 853 000 dans un contexte de résurgence du virus. Plus de 19 millions de personnes dépendent d’un certain type de prestations de chômage, et à moins que le Congrès n’agisse bientôt, près de la moitié perdra cette aide en un peu plus de deux semaines.

___

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

NEW DELHI – L’Inde a enregistré 29398 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, une tendance à la baisse continue. Il avait signalé 31 521 nouveaux cas un jour plus tôt.

Les cas d’un seul jour sont restés sous la barre des 50 000 depuis plus d’un mois maintenant.

L’Inde a signalé 414 autres décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 142 186, selon le ministère de la Santé. Le décompte de coronavirus en Inde depuis le début de la pandémie est de 9,7 millions de cas, deuxième derrière les États-Unis

___

CANBERRA, Australie – Le Premier ministre australien a déclaré que son gouvernement ne précipiterait pas l’approbation du vaccin contre le coronavirus de Pfizer car il souhaite que les Australiens aient confiance dans le produit.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré vendredi que l’Australie était dans une position différente de celle de la Grande-Bretagne, qui a donné son approbation d’urgence au déploiement, et des États-Unis, qui sont sur le point d’approuver définitivement l’utilisation du vaccin.

Morrison dit qu’il veut que les Australiens aient «une confiance totale et absolue que lorsqu’ils obtiennent la tique, ils peuvent obtenir le jab.»

Le gouvernement s’attend à ce que le régulateur australien approuve le vaccin produit conjointement par Pfizer et BioNTech d’ici fin janvier. Le déploiement australien devrait être en cours d’ici mars.

___

WASHINGTON – Un groupe consultatif du gouvernement américain a approuvé le vaccin contre le coronavirus de Pfizer, dans une étape majeure vers une campagne de vaccination épique qui pourrait enfin vaincre l’épidémie.

La Food and Drug Administration devrait suivre la recommandation émise jeudi par ses conseillers experts.

Le groupe a conclu que le tir semble sûr et efficace contre le coronavirus chez les personnes de 16 ans et plus.

Une décision finale de la FDA est attendue dans quelques jours. Des coups de feu commenceraient alors pour les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers. Un accès généralisé au grand public n’est pas prévu avant le printemps.

___

SANTA FE, NM – Les responsables de la santé du Nouveau-Mexique ont émis des ordonnances qui pourraient limiter les chirurgies non essentielles et se préparer au rationnement d’autres services médicaux, car la pandémie de coronavirus menace les ressources et le personnel des hôpitaux et des centres de soins intensifs.

L’une des ordonnances du Département d’État de la Santé autorise les hôpitaux et les établissements de soins aigus à limiter les chirurgies. La seconde modifie les normes de responsabilité pour les prestataires de soins médicaux d’urgence alors que l’État se prépare à d’éventuelles procédures de triage qui pourraient limiter les soins à certaines personnes.

La gouverneure Michelle Lujan Grisham a déclaré que les commandes entreraient vendredi et dureraient au moins jusqu’au 4 janvier.

___

CANBERRA, Australie – Des chercheurs australiens disent avoir abandonné le développement d’un vaccin potentiel contre le coronavirus car il a produit des résultats faussement positifs aux tests VIH.

Un communiqué a déclaré vendredi que le vaccin de l’Université du Queensland qui devait être fabriqué au siège de la société biopharmaceutique australienne CSL à Melbourne s’est avéré sûr et a produit une «réponse robuste» au virus lors des premiers essais.

Mais il a déclaré que les chercheurs et le gouvernement avaient accepté de ne pas aller plus loin en raison du résultat faussement positif de certains tests VIH en raison d’une protéine contenue dans le vaccin potentiel.

C’était l’un des cinq vaccins potentiels sur lesquels le gouvernement australien avait signé des contrats avec des développeurs.

___

OKLAHOMA CITY – Certains Oklahomans qui ont perdu leur salaire en raison de la pandémie de coronavirus recevront 400 $ de l’État à partir de la semaine prochaine.

Le directeur de la Commission de la sécurité de l’emploi de l’Oklahoma, Shelley Zumwalt, a déclaré jeudi que les paiements uniques seraient versés à plus de 120 000 Oklahomans.

Zumwalt dit que l’agence a reçu la permission de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour distribuer des fonds d’assistance pour perte de salaire à toute personne qui a reçu 100 $ de prestations de tout type de demande et certifier que son emploi a été affecté par la pandémie de coronavirus au cours de la semaine du 6 au 12 septembre.

___

TOPEKA, Kan. – Le Kansas ne prévoit pas d’envoyer des informations personnelles au gouvernement fédéral sur les résidents qui reçoivent des vaccins contre le coronavirus, bien qu’il ait signé un accord d’utilisation des données avec le CDC.

Une porte-parole du ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas a déclaré jeudi dans un texte à l’Associated Press qu’il avait signé un accord d’utilisation des données avec le CDC «il y a quelque temps», mais qu’il «ne fournirait aucune information d’identification».

L’accord standard du CDC appelle à la collecte de données sur les vaccinés, y compris le nom, l’adresse et la date de naissance d’une personne. Le CDC affirme que les informations aideront à déterminer comment les vaccins sont distribués, à surveiller leur sécurité et leur efficacité et à identifier les endroits sous-vaccinés.

Le chef du département de la santé de l’État a déclaré plus tôt cette semaine que les responsables du Kansas craignaient que l’envoi d’informations personnelles ne décourage les gens de se faire vacciner.

___

LE CAIRE – L’Égypte a reçu sa première expédition d’un vaccin contre le coronavirus chinois, qui a été testé aux Émirats arabes unis et serait efficace à 86%.

L’expédition du géant pharmaceutique d’État chinois Sinopharm a atterri jeudi à l’aéroport international du Caire depuis les Émirats arabes unis.

Un communiqué du ministère de la Santé indique que le gouvernement va d’abord vacciner les agents de santé, en particulier ceux qui traitent les cas de COVID-19.

L’Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe et a connu une augmentation des infections à coronavirus confirmées ces dernières semaines au milieu des avertissements du gouvernement concernant une deuxième vague de pandémie. L’Égypte a signalé jeudi 445 infections à coronavirus nouvellement confirmées et 22 décès dus au COVID-19, portant le total global du pays à 120 147 cas, avec 6 854 décès.

___

HARRISBURG, Pennsylvanie – La Pennsylvanie arrête les sports scolaires et autres activités parascolaires, ordonne la fermeture des gymnases, des théâtres et des casinos et interdit les repas à l’intérieur dans les restaurants en réponse à l’aggravation de la pandémie.

Un jour après avoir informé les Pennsylvaniens de son propre diagnostic de COVID-19, le gouverneur Tom Wolf a annoncé jeudi la répression largement attendue. Il a déclaré qu’il visait à ralentir la propagation accélérée du coronavirus et à empêcher les hôpitaux de devenir envahis.

« Nous espérions tous que cela n’arriverait pas à cela », a déclaré Wolf lors d’une conférence de presse virtuelle, mais « nous devons ralentir la propagation pour sauver des vies. »

Les restrictions comprennent un plafond de 10 personnes pour les rassemblements à l’intérieur, une limite de 50 personnes pour les rassemblements en plein air et des restrictions de capacité dans les magasins de détail. Ils entrent en vigueur samedi et se poursuivent jusqu’au 4 janvier.

___

TORONTO – La province la plus peuplée du Canada commencera mardi à administrer les vaccins contre le COVID-19 dans les hôpitaux de Toronto et d’Ottawa.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré qu’un petit nombre de doses devraient arriver dans la province dans les prochains jours.

L’organisme de réglementation de la santé du Canada a approuvé mercredi le vaccin du fabricant américain Pfizer et du vaccin allemand BioNTech.

Ford affirme que les travailleurs de la santé des foyers de soins de longue durée et d’autres milieux à haut risque seront les premiers à recevoir les vaccins.

___

GREENVILLE, SC – Le vice-président Mike Pence s’est rendu en Caroline du Sud pour parler des vaccins contre les coronavirus, alors que les cas augmentent dans l’État.

Pence a participé à une table ronde avec le gouverneur Henry McMaster et les dirigeants locaux sur deux vaccins, tous deux susceptibles de recevoir l’approbation de la FDA pour une utilisation la semaine prochaine.

Pence dit que le groupe de travail du gouvernement sur les virus n’a «pas coupé les virages dans le développement de ce vaccin. Nous avons réduit les formalités administratives. »

Les responsables de la santé publique prévoient de donner les vaccins en premier aux agents de santé et aux patients des maisons de retraite. Les autorités fédérales espèrent que le vaccin sera accessible au grand public d’ici la fin juin.

La Caroline du Sud enregistre en moyenne près de 2 500 nouveaux cas par jour, soit environ 600 de plus qu’au pic de l’été.

___

OKLAHOMA CITY – L’aéroport de Tulsa dit qu’il commencera à proposer des tests de coronavirus aux passagers actuels et récents.

Le conseil de l’aéroport a approuvé les tests à l’intérieur d’un terminal d’aéroport à compter du 4 janvier pour les personnes qui volent ou qui ont volé au cours des trois jours précédents.

Les coûts vont de 70 $ pour un test rapide d’antigène à 185 $ pour un test respiratoire complet.

Le département d’État de la Santé a signalé jeudi 2460 nouveaux cas de virus et 35 autres décès.