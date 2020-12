Le pays ayant détecté ses premiers cas de nouvelle variante britannique du coronavirus, le président Moon Jae-in a démenti les accusations selon lesquelles le gouvernement sud-coréen n’est pas encore préparé pour le début de sa campagne de vaccination.

La nouvelle variante est plus transmissible que les autres actuellement en circulation, selon les experts de la santé. Il a été retrouvé chez trois personnes qui s’étaient envolées pour la Corée du Sud depuis Londres le 22 décembre, a déclaré lundi l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies.

Séoul prolonge l’interdiction des vols directs depuis la Grande-Bretagne pendant une semaine jusqu’au 7 janvier, ont déclaré des responsables, ajoutant que les passagers arrivant du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud devront subir des tests avant le départ.

Pendant ce temps, le président Moon a rejeté les critiques selon lesquelles la politique d’approvisionnement en vaccins Covid-19 de la Corée du Sud avait été lente. Les inquiétudes selon lesquelles le pays n’aurait peut-être pas encore obtenu suffisamment de vaccins ou qu’ils arriveraient trop tard n’étaient pas vraies, a-t-il dit.

«Nous procédons [with the program] conformément à notre politique initiale, « a souligné le président. Le gouvernement avait mis en place un système de soutien spécial «Plusieurs mois plus tôt», il a noté, expliquant que le pays avait « Volume déjà sécurisé » des vaccins.

Moon a déclaré que les autorités seraient en mesure de commencer à offrir des vaccins en février. Dimanche, le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique a annoncé qu’il raccourcirait la période d’approbation des vaccins à seulement 40 jours, contre 180 habituellement. Le personnel médical et les travailleurs des établissements de soins pour personnes âgées sont en tête de liste des priorités.

La Corée du Sud a signalé un total de 57 680 cas de coronavirus et 819 décès, et Séoul accélère ses efforts pour acquérir des doses supplémentaires de vaccins en vue d’une situation d’urgence.

Les autorités sanitaires ont déjà signé des contrats avec AstraZeneca, Janssen et Pfizer pour obtenir des vaccins pour un total de 36 millions de personnes, et les négociations se poursuivent avec Moderna sur des vaccins pour 10 millions de plus. Le président s’est également engagé à soutenir le développement de vaccins par les fabricants de médicaments nationaux pour atteindre «Souveraineté vaccinale».

