La Corée du Sud détecte des tirs apparemment lancés par la Corée du Nord

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’armée sud-coréenne a déclaré dimanche qu’elle avait détecté les trajectoires de ce qui semblait être des tirs tirés par la Corée du Nord, peut-être à partir de plusieurs lance-roquettes (MLR).

Le chef d’état-major interarmées sud-coréen a annoncé que les tirs avaient été détectés après 18 heures et que l’armée avait renforcé les niveaux de surveillance et d’alerte, sans mentionner aucune autre réponse.

La Corée du Nord teste souvent des MLR lors d’exercices militaires et, ces dernières années, a également développé des versions plus grandes de ces roquettes. Les roquettes et les missiles plus petits sont considérés comme au cœur des plans de la Corée du Nord pour frapper des cibles en Corée du Sud en cas de conflit.

Cette année, la Corée du Nord a testé une gamme de missiles, allant de son plus grand missile balistique intercontinental (ICBM) à ses petits MLR. Tous sont interdits en vertu des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui ont imposé des sanctions sur le développement de missiles de la Corée du Nord.

LA CORÉE DU NORD SUGGÈRE DES BALLONS VOLÉS DU SUD APPORTÉS COVID-19

La Corée du Sud poursuit un système d’interception d’artillerie de 2,6 milliards de dollars, similaire au “Iron Dome” d’Israël, conçu pour se protéger contre l’arsenal nord-coréen de canons et de roquettes à longue portée.

Une grande partie de la zone entourant Séoul, la capitale, abrite environ la moitié de la population de 52 millions d’habitants et se trouve à portée des canons à longue portée et des lance-roquettes multiples de la Corée du Nord.

LA CORÉE DU NORD VOUE UNE “VENGEANCE” À L’ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE DE CORÉE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les États-Unis stationnent environ 28 500 soldats en Corée du Sud, où ils s’entraînent aux côtés des troupes sud-coréennes pour contrer le Nord. Les alliés ont mené leurs propres exercices de missiles en réponse à certains des lancements précédents de la Corée du Nord.