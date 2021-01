La Corée du Sud a dévoilé un plan en plusieurs étapes pour vacciner toute la nation et toucher l’immunité collective d’ici novembre. Les responsables prévoient de recevoir quatre types différents de vaccins Covid-19 dans les mois à venir.

Les travailleurs médicaux qui traitent les patients atteints de Covid-19 commenceront à se faire vacciner à partir de février, a annoncé jeudi le chef de l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), Jeong Eun-kyeong.

Selon le plan, les personnes de plus de 65 ans et d’autres personnels de santé seront vaccinés à partir de mai. D’autres groupes vulnérables et le personnel des maisons de soins infirmiers seront vaccinés au cours du deuxième trimestre de l’année, et les policiers, les pompiers et les enseignants auront leur tour après juin.

Le grand public recevra ensuite le vaccin dans la seconde moitié de l’année, la KDCA ayant pour objectif l’immunité collective d’ici novembre. Le gouvernement a jusqu’à présent acheté des vaccins pour jusqu’à 56 millions de personnes, ce qui est suffisant pour vacciner tout le pays.

Selon le Korea Herald, le stock commandé comprend des doses pour 10 millions de personnes d’AstraZeneca, 10 millions de Pfizer, 20 millions de Moderna, 6 millions de Janssen et 10 millions du programme de distribution COVAX de l’Organisation mondiale de la santé.

Le KDCA a déclaré que le vaccin AstraZeneca devrait être disponible vers février, suivi de Moderna et Janssen au deuxième trimestre et de Pfizer au troisième trimestre.

Séoul a réussi à contenir en grande partie la propagation du virus au cours des premiers mois de 2020. Le pays a depuis eu du mal à réduire les points chauds locaux. Le gouvernement a constamment modifié les restrictions tout en évitant un verrouillage de grande ampleur à l’échelle nationale.

La Corée du Sud a signalé mercredi 559 nouveaux cas de Covid-19, ce qui représente la plus forte augmentation en 10 jours. Dans l’ensemble, le pays a enregistré plus de 76 000 cas depuis le début de la pandémie et 1 378 décès.

