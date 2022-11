La Corée du Sud demande l’aide de la Russie et de la Chine

Séoul a demandé une “coopération active” pour arrêter les essais de missiles nord-coréens

La Corée du Sud s’est tournée vers la Russie et la Chine pour obtenir de l’aide pour mettre fin au programme d’essais de missiles de son rival nord-coréen, arguant que Pyongyang menace la paix et la stabilité dans toute l’Asie du Nord-Est et au-delà.

L’envoyé nucléaire Kim Gunn a eu un appel téléphonique lundi matin avec les ambassadeurs russe et chinois à Séoul, Andrey Kulik et Xing Haiming, demandant “coopération active” à persuader Pyongyang de s’abstenir « nouvelles provocations » et retour au dialogue, a déclaré le ministère sud-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué. Kim a affirmé que le lancement vendredi par la Corée du Nord d’un missile balistique intercontinental (ICBM) violait les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et marquait un nouvel incident dangereux de la part du régime du président Kim Jong-un.

Séoul a lancé un appel à l’aide alors que ses émissaires se préparaient à faire pression sur le Conseil de sécurité de l’ONU pour qu’il agisse lors d’une réunion d’urgence lundi en réponse au dernier test ICBM de la Corée du Nord. Le diplomate sud-coréen “a souligné la nécessité pour la communauté internationale, y compris les États-Unis, de s’unir et de prendre rapidement des contre-mesures décisives”, dit le ministère.

En tant que membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine ont le pouvoir d’opposer leur veto à toute résolution qui punirait la Corée du Nord pour ses essais d’armes stratégiques. La Russie a appelé dans le passé à la désescalade dans la péninsule coréenne par les deux parties, ce qui signifie que Pyongyang mettrait fin aux essais liés au nucléaire et que les États-Unis et la Corée du Sud suspendraient leurs exercices militaires conjoints dans la région. Les responsables américains ont appelé cette idée “insultant.”

Kulik a averti l’année dernière que seule la diplomatie apporterait la paix dans la péninsule. “Nous sommes convaincus que des activités progressives basées sur les principes d’égalité et une approche progressive et synchronisée permettront d’assurer la dénucléarisation de la péninsule coréenne et de jeter les bases d’un système solide de paix et de sécurité ici”, l’ambassadeur a déclaré à TASS dans une interview en décembre dernier.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a publié vendredi une déclaration condamnant la Corée du Nord pour son dernier lancement d’ICBM. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Choe Son-hui, a répondu lundi en qualifiant António Guterres de “la marionnette des États-Unis”. Elle a défendu les essais d’armes de la Corée du Nord en tant que « exercice légitime et juste du droit à la légitime défense », disant qu’ils sont venus en réponse à “des répétitions de guerre nucléaire provocatrices” par les États-Unis et leurs alliés.

