La Corée du Sud déclare une période de deuil national après la mort de 151 personnes tuées par la foule d’Halloween | Nouvelles du monde

Le président sud-coréen a déclaré une période de deuil national pour une bousculade pendant les festivités d’Halloween – le nombre de morts étant passé à 151.

Le président Yoon Suk-yeol a exprimé ses condoléances aux victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés dans un communiqué publié dimanche.

“C’est vraiment tragique”, a-t-il déclaré. “Une tragédie et une catastrophe qui n’auraient pas dû se produire ont eu lieu au cœur de Séoul la nuit dernière.”

Cela survient alors que les médias sud-coréens ont rapporté qu’un total de 151 personnes ont été tuées dans le écrasement de la foule dans une zone de vie nocturne bondée à Séoul samedi soir, tandis qu’au moins 150 ont été blessés.

Des secouristes transportent une victime dans la rue près de la scène à Séoul



Choi Seong-beom, chef des pompiers de Yongsan à Séoul, a déclaré que le nombre de morts pourrait augmenter et qu’un nombre indéterminé de blessés étaient dans un état critique – avec au moins 50 personnes traitées pour un arrêt cardiaque.

Les victimes ont été écrasées par une grande foule qui avançait dans une rue étroite lors des célébrations d’Halloween près de l’hôtel Hamilton dans la région d’Itaewon.

La plupart des corps ont été envoyés dans des hôpitaux, tandis que les autres sont emmenés dans un gymnase voisin afin qu’ils puissent être identifiés, a-t-il ajouté.

Un responsable des pompiers a déclaré que la plupart des morts étaient adolescents et dans la vingtaine, et que 19 des blessés étaient dans un état grave, selon l’agence de presse Reuters.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré de nombreuses victimes allongées sur le trottoir alors que des travailleurs des services d’urgence et des passants pratiquaient la RCR dans le but de les ranimer.

Tout le personnel des services d’urgence disponible à Séoul a été déployé dans les rues pour soigner les blessés à la suite de la bousculade – l’Agence nationale des pompiers a déclaré que plus de 1 700 intervenants se sont rendus sur les lieux.

On ne sait pas ce qui a provoqué l’afflux de foule, bien que certains médias locaux aient déclaré qu’un grand nombre de personnes s’étaient précipitées dans la région après avoir entendu qu’une célébrité non identifiée s’y était rendue.

Les secouristes et les pompiers tentent d’aider les blessés près de la scène d’une vague de foule à Séoul, en Corée du Sud



Le maire de Séoul, Oh Se-hoon, était en visite en Europe mais a décidé de rentrer chez lui après la nouvelle.

Le président Yoon a présidé une réunion d’urgence après la bousculade.

Il a déclaré dans un communiqué que les autorités devraient garantir un traitement rapide aux blessés et que la sécurité des sites de festivités devrait être réexaminée.

Les responsables disent que le nombre de morts pourrait augmenter



Les médias locaux ont déclaré qu’environ 100 000 personnes se sont rendues à Itaewon pour les festivités d’Halloween, qui étaient les plus importantes depuis des années après l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 ces derniers mois.

Plusieurs dirigeants mondiaux ont adressé leurs condoléances à la Corée du Sud, le président américain Joe Biden déclarant : « Jill et moi adressons nos plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers à Séoul. Nous pleurons avec le peuple de la République de Corée et envoyons nos meilleurs vœux souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés.

Des débris sont vus près de la scène où des dizaines de personnes sont mortes et ont été blessées dans la bousculade meurtrière



“L’Alliance entre nos deux pays n’a jamais été aussi dynamique ni aussi vitale – et les liens entre nos peuples sont

plus fort que jamais. Les États-Unis sont aux côtés de la République de Corée en cette période tragique.”

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié la nouvelle d'”horrible”, ajoutant : “Toutes nos pensées vont à ceux qui répondent actuellement et à tous les Sud-Coréens en cette période très pénible”.

Alors que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’il “pensait à toutes les personnes touchées par cette tragédie, et souhaitait un rétablissement rapide et complet à ceux qui ont été blessés”.