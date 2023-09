La Corée du Sud critique le premier lancement de sous-marin nucléaire par le Nord : « Tromperie ou exagération »

La Corée du Nord a dévoilé mercredi son premier sous-marin nucléaire d’attaque dans la ville portuaire orientale de Sinpo, lors d’une grande cérémonie qui a fait signe à la communauté internationale que le pays ermite peut rivaliser avec ses plus grands ennemis – mais la Corée du Sud semble suggérer que le Nord ment une fois de plus. .

Une déclaration cinglante de l’armée sud-coréenne a insisté sur le fait que le nouveau sous-marin, un sous-marin préexistant modifié qui serait capable de transporter des armes nucléaires et de voyager plus loin que le reste de l’offensive sous-marine nord-coréenne, n’est qu’une « tromperie ou une exagération ».

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord aurait dû apporter des modifications fondamentales au navire d’origine pour accueillir de nouveaux systèmes de lancement de missiles. En outre, l’apparence du nouveau sous-marin suggère qu’il « ne pourrait pas être utilisé normalement », ont-ils ajouté.

« Il y a des signes de tromperie ou d’exagération », ont déclaré les chefs d’état-major interarmées dans un communiqué, sans fournir davantage de détails.

Une cérémonie de mise en service du nouveau sous-marin a eu lieu mercredi à Sinpo, où la Corée du Nord gère un important chantier naval développant des sous-marins. Le dictateur Kim Jong Un y était présent.

Dans ses discours lors de la cérémonie de lancement du navire et lors d’une inspection à bord jeudi, Kim a exprimé sa satisfaction que le pays ait acquis son propre sous-marin nucléaire d’attaque, selon le média d’État nord-coréen, l’Agence centrale de presse coréenne.

Kim a également insisté sur le fait que le sous-marin, baptisé « Hero Kim Kun Ok », serait intimidant pour ses ennemis, car le pays a l’intention de déployer d’autres sous-marins à propulsion nucléaire à l’avenir.

« Le sous-marin nucléaire d’attaque, symbole d’agression contre notre république pendant des décennies, est désormais devenu un symbole de notre pouvoir révolutionnaire pour semer la peur dans le cœur de nos ennemis méprisables », a déclaré Kim selon KCNA citant Kim.

Kim a déclaré que le pays envisageait de se doter d’une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire et qu’il rénoverait ses sous-marins et navires de surface existants pour qu’ils puissent manipuler des armes nucléaires. Il a décrit la construction d’une armée dotée de capacités nucléaires comme une « tâche urgente ».

« Ce sous-marin, bien que fortement modifié, est basé sur une technologie d’origine soviétique des années 1950 et aura des limites inhérentes. Néanmoins, en compliquant les défis de ciblage auxquels les Etats-Unis et leurs alliés seront confrontés, le sous-marin servira les objectifs de la Corée du Nord », a déclaré Ankit Panda, expert du Carnegie Endowment for International Peace.

Kim a spécifiquement souligné la nécessité de renforcer la marine du pays ces dernières semaines.

Pour que la Corée du Nord construise une flotte d’au moins plusieurs sous-marins capables de voyager silencieusement et d’exécuter des attaques de manière fiable, il faudrait beaucoup de temps, de ressources et d’améliorations technologiques, estiment les analystes. Ces ressources pourraient provenir de Russie.

Les hauts dirigeants des deux pays se sont rencontrés au cours de l’été et une éventuelle rencontre entre Kim et le président russe Vladimir Poutine est en préparation.

Il y a des spéculations selon lesquelles Kim se rendrait chez Poutine pour discuter des ventes d’armes nord-coréennes afin de reconstituer les réserves russes épuisées par la guerre en Ukraine.

La Corée du Nord pourrait recourir à des technologies d’armement avancées pour fournir à la Russie des obus d’artillerie et d’autres munitions. L’accord pourrait inclure des technologies liées aux sous-marins nucléaires, aux systèmes de missiles balistiques lancés depuis des sous-marins, aux missiles balistiques intercontinentaux et aux satellites espions militaires, selon les analystes, bien que la Russie soit généralement réservée quant à la divulgation de technologies sensibles.

La Corée du Nord, ainsi que la Russie, restent lourdement sanctionnées et toutes deux connaissent des difficultés économiques.

