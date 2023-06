La Corée du Sud convoque l’envoyé chinois pour des commentaires accusant Séoul de s’incliner excessivement vers les États-Unis

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a convoqué vendredi l’ambassadeur de Chine pour protester contre les propos qu’il a tenus accusant Séoul de se tourner vers les États-Unis et de s’éloigner de la Chine, alors que la concurrence entre Washington et Pékin pour l’influence mondiale s’intensifie.

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chang Ho-jin, a averti l’ambassadeur chinois Xing Haiming de ses propos « insensés et provocateurs » tenus lors d’une rencontre avec un chef de l’opposition sud-coréenne.

Le ministère a accusé Xing de violer les protocoles diplomatiques et d’interférer avec la politique intérieure sud-coréenne, mais n’a pas précisé les parties des commentaires de Xing qu’il considérait comme inappropriées. Le ministère n’a pas non plus partagé ce que Xing a dit en réponse à Chang.

Lors d’une réunion jeudi avec le chef du Parti démocrate sud-coréen Lee Jae-myung, un rival clé du président conservateur Yoon Suk Yeol, Xing a accusé le gouvernement de Yoon de se pencher excessivement vers l’allié de Séoul, les États-Unis, et de nuire à ses relations avec la Chine, son plus grand partenaire commercial.

Xing a déclaré que la Corée du Sud était entièrement responsable des « nombreuses difficultés » dans les relations bilatérales, citant son déficit commercial croissant avec la Chine qu’il a attribué aux efforts de « déchinaisation », faisant apparemment référence aux actions des entreprises sud-coréennes pour déplacer leurs chaînes d’approvisionnement. de Chine. Il a exigé que Séoul respecte les intérêts fondamentaux de Pékin, y compris Taiwan et d’autres problèmes régionaux majeurs.

« Alors que les États-Unis font pression sur la Chine de toutes leurs forces, certains parient que les États-Unis gagneront et que la Chine perdra. Mais c’est clairement le mauvais jugement », a déclaré Xing, décrivant un avenir prometteur pour son pays sous le dirigeant autoritaire Xi Jingping. « Ce que l’on peut dire avec certitude, c’est que ceux qui parient sur la défaite de la Chine le regretteront sûrement plus tard », a déclaré Xing.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que les commentaires « irresponsables » de Xing contredisaient « le désir des gouvernements et des peuples des deux pays de valoriser et de faire progresser davantage les relations entre la Corée du Sud et la Chine sur la base du respect mutuel ».

La Corée du Sud, dont l’économie dépend fortement des exportations de puces de mémoire d’ordinateur et d’autres produits technologiques, a du mal à trouver un équilibre entre les États-Unis, son allié militaire depuis des décennies, et la Chine, le plus gros acheteur de ses marchandises alors que la rivalité entre Washington et Pékin approfondit l’influence régionale et la technologie.

Confronté à une menace nucléaire croissante de la Corée du Nord, Yoon a poussé agressivement à renforcer l’alliance avec les États-Unis, en en faisant un objectif central de sa politique.

Séoul a élargi l’entraînement militaire conjoint avec les États-Unis et cherche à obtenir des garanties plus solides qu’il utiliserait rapidement et de manière décisive ses armes nucléaires pour défendre la Corée du Sud en cas d’attaque nucléaire nord-coréenne.

L’administration Biden, à son tour, a cherché à renforcer la coopération tripartite avec la Corée du Sud et le Japon pour contrer à la fois la menace nord-coréenne et la politique étrangère de plus en plus affirmée de la Chine.

Kim Tong-hyung, Associated Press