Le ministre sud-coréen de la Santé a déclaré une «situation critique» alors que le pays s’efforce de renforcer ses capacités hospitalières pour faire face à la troisième vague nationale de Covid-19.

S’exprimant jeudi, le ministre de la Santé Park Neung-hoo a annoncé que la réponse médicale de la Corée du Sud à la pandémie de Covid-19 pourrait bientôt atteindre sa limite, et a déclaré «La situation est en danger.»

Nous sommes dans une situation critique où nos efforts antivirus et la capacité du système médical pourraient atteindre leurs limites d’ici peu.

Le ministre a promis de mobiliser toutes les ressources disponibles pour ralentir la propagation de la maladie et donner la priorité à la création d’une plus grande capacité de soins de santé.

«Par-dessus tout, nous garantirons des centres de traitement et des lits d’hôpitaux suffisants pour les cas critiques afin qu’ils puissent recevoir un traitement approprié en temps opportun», il ajouta.

Park Yoo-mi, un agent de quarantaine au gouvernement de la ville de Séoul, a déclaré aux journalistes qu’environ 3% seulement des lits d’hôpitaux étaient disponibles pour les cas graves et 17% pour tous les patients.

Les autorités sanitaires répondent à cette grave pénurie en renforçant la capacité des hôpitaux d’urgence à partir de conteneurs d’expédition et en augmentant les capacités de test.

Des images de l’effort de construction sont apparues en ligne.

via @Perilofafrica #Nouvelles La Corée du Sud construit des lits d’hôpitaux en conteneurs alors que les cas de COVID rebondissent: la résurgence des infections ravive les inquiétudes concernant la pénurie de lits d’hôpitaux. https://t.co/Q1JhIJTyoo pic.twitter.com/JsSgJt0wZE – Martha Leah Nangalama (@mlnangalama) 10 décembre 2020

서울 의료원 에 설치 되는 임시 병상 컨테이너 라는데 미국 유럽 코로나 뉴스 에서나 나왔던 것을 보니 사태 의 심각성 이 확 느껴진다. pic.twitter.com/mjCaACvBn1 – 보부상 (@ uklondon21) 7 décembre 2020

Les taux d’infection dans la capitale, Séoul, sont devenus particulièrement préoccupants. Parc noté «Le nombre de cas confirmés dans la région métropolitaine est le plus élevé chaque jour, et plus de 3 000 nouveaux cas sont survenus la semaine dernière.»

La Corée du Sud a enregistré jeudi 682 nouvelles infections à Covid et 8 nouveaux décès. Les chiffres sont nettement inférieurs à ceux de l’Ouest, mais sont proches des pics d’infection quotidiens en Corée du Sud, enregistrés en mars.

