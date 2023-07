La Corée du Sud commente le crash du satellite du Nord — RT World News

Pyongyang a déclaré que le vaisseau spatial avait été créé pour surveiller les activités militaires américaines

La Corée du Sud a annoncé mercredi avoir récupéré l’épave d’un lancement raté d’un satellite nord-coréen, qui a plongé dans l’océan au large de la côte ouest de la péninsule coréenne peu après son décollage fin mai. Après analyse, Séoul a déterminé que l’unité destinée à l’orbite « n’avait aucune utilité militaire en tant que satellite de reconnaissance. »

La fusée Chollima-1 et sa charge utile, qui, selon Pyongyang, était un satellite de surveillance militaire, ont échoué le 31 mai en raison d’une panne du moteur et du système d’alimentation en carburant, a rapporté à l’époque l’agence de presse nord-coréenne KCNA.

Mercredi, l’armée de Séoul a déclaré : « Après une analyse détaillée des principales parties du lanceur spatial et du satellite nord-coréen qui ont été récupérés, des experts sud-coréens et américains ont estimé qu’ils n’avaient aucune utilité militaire en tant que satellite de reconnaissance. »

L’armée sud-coréenne a commencé ce qui serait une opération de sauvetage de 36 jours impliquant des avions, sa marine et des plongeurs en haute mer peu de temps après que la fusée s’est écrasée au large de sa côte ouest. Les experts ont analysé ce qui a été décrit comme « nombreux » et « clé » parties de l’appareil, dans ce qui était la première fois que Séoul récupérait un satellite lancé par son voisin du nord, selon des experts militaires.

Le mois dernier, Pyongyang a admis que le lancement avait été le « le pire échec » mais s’est engagé à maintenir ses efforts pour mettre en orbite un satellite espion, qui, selon lui, renforcera ses capacités de surveillance des activités militaires américaines.

Pyongyang a lancé ce qu’il a appelé des satellites d’observation en 2012 et 2016, mais il n’y a aucune indication quant à leur fonctionnalité. Le lancement du 31 mai par la Corée du Nord dotée de l’arme nucléaire a été condamné par la Corée du Sud et le Japon comme une violation des règles imposées à Pyongyang par le Conseil de sécurité de l’ONU en ce qui concerne l’utilisation de la technologie des missiles balistiques.

La Corée du Nord soutient cependant que ses efforts pour lancer des satellites militaires – et son programme nucléaire dans son ensemble – sont de nature défensive et nécessaires face à l’agression des États-Unis et de leurs alliés.