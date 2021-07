La Corée du Sud cherche des jeux et la réalité virtuelle pour lutter contre la dépression induite par une pandémie

Le ministère sud-coréen des TIC a déclaré jeudi que le pays prévoyait d’investir près de 26,2 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour rechercher un traitement numérique de la dépression afin de trouver de nouvelles façons d’aider le nombre croissant de personnes souffrant de troubles mentaux. Le nombre de patients souffrant de dépression en Corée du Sud a atteint 790 000 en 2019, en hausse de 5,9% sur un an, et ce nombre devrait augmenter car la pandémie restreint les activités sociales et déclenche l’incertitude économique. Les méthodes de traitement numériques, telles que les jeux et les logiciels de réalité virtuelle, ont récemment attiré l’attention comme une alternative possible pour traiter et prévenir les troubles de santé mentale sans soins physiques directs.

Le ministère des Sciences et des TIC a déclaré avoir affecté 14 milliards de won jusqu’en 2024 pour le programme de recherche, tandis que le secteur privé investira 14,9 milliards de won, rapporte l’agence de presse Yonhap.

La recherche vise à développer un service numérique qui offre des diagnostics personnalisés de dépression basés sur la collecte et l’analyse en temps réel des données des utilisateurs, ainsi qu’un service qui fournit des mesures préventives contre la maladie en utilisant des smartphones et d’autres appareils mobiles.

Des experts de divers domaines, de l’intelligence artificielle à la santé mentale, participeront à la recherche, dont Kim Hyung-sook, professeur de sciences cognitives à l’Université de Hanyang.

Naver Cloud, la branche cloud du géant sud-coréen de l’Internet Naver Corp., participera également au programme de construction d’une infrastructure cloud pour les plateformes numériques.

