La Corée du Sud cherche à geler le bitcoin lié à l’UST, le fondateur de Luna

Les autorités sud-coréennes demandent l’arrestation de Do Kwon, co-fondateur et PDG de Terraform Labs. Son entreprise est à l’origine des crypto-monnaies terraUSD et luna, désormais effondrées. Les procureurs sud-coréens cherchent maintenant à geler les bitcoins liés à Kwon.

Kwon, cependant, insiste sur le fait qu’il n’est pas en fuite et a déclaré mardi sur Twitter qu’il “ne fait aucun effort pour se cacher”. Le fondateur de la crypto affirme qu’il se promène et qu’il est dans son salon en train de coder.

Le bureau du procureur du district sud de Séoul a refusé de commenter la façon dont il a identifié que le bitcoin est lié à Kwon.

Mais les recherches de la plateforme d’analyse CryptoQuant suggèrent que la Luna Foundation Guard (LFG) a créé un portefeuille numérique le 15 septembre et envoyé 3 310 bitcoins à KuCoin et OKX. La Luna Foundation Guard est une organisation à but non lucratif visant à promouvoir la blockchain Terra, créée par la société Terraform Labs de Kwon.

Le LFG a répondu mardi en disant qu’il n’avait pas créé de nouveaux portefeuilles, ni déplacé de bitcoins ou d’autres devises numériques depuis mai 2022. Il a également publié son adresse de portefeuille sur Twitter.

Mais CryptoQuant a répondu: “C’est le public”, suggérant que la Luna Foundation Guard a une autre adresse de portefeuille non explicitement liée à l’organisation à but non lucratif.

Kwon a également réfuté les affirmations selon lesquelles le bitcoin aurait été déplacé.

Il a déclaré sur Twitter qu’il n’y avait eu aucune tentative de “cashout” et qu’il n’avait pas utilisé KuCoin ou OKX “au moins l’année dernière”. Il a ajouté qu’aucun fonds de Terraform Labs, LFG ou d’autres entités n’a été gelé.

KuCoin a déclaré mercredi à CNBC qu’il était “disposé à coopérer avec toutes les agences mondiales d’application de la loi en ce qui concerne les cas d’enquêtes concernant l’origine et le gel des avoirs suspects”.

Il a ajouté qu’en ce qui concerne Kwon et la demande des procureurs sud-coréens de geler les fonds liés au fondateur de la cryptographie, “nous aimerions que vous adressiez d’abord la question à toutes les autorités concernées et clarifiiez leur position à ce sujet”.

CNBC a déclaré à KuCoin qu’il avait déjà parlé aux autorités. Un porte-parole de KuCoin a déclaré que la société “ne peut divulguer aucun détail afin de ne pas interférer avec l’affaire”.

OKX n’a ​​pas encore répondu à une demande de commentaire.