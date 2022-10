La Corée du Sud cherche à arrêter d’anciens responsables dans l’affaire de la Corée du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les procureurs sud-coréens ont demandé mardi des mandats d’arrêt contre l’ancien ministre de la Défense et chef des garde-côtes du précédent gouvernement du pays alors qu’ils réexaminent sa gestion du meurtre par la Corée du Nord d’un responsable des pêches en 2020 près de la tension des rivaux frontière maritime.

Depuis son entrée en fonction en mai, le gouvernement conservateur du président Yoon Suk Yeol a lancé de nouvelles enquêtes sur des problèmes passés, y compris le meurtre de 2020, suscitant de vives critiques de la part des partisans du précédent gouvernement libéral qui affirment que ces mesures sont une vengeance politique.

Les conservateurs soupçonnent que le gouvernement précédent dirigé par le président Moon Jae-in a faussement décrit le responsable des pêches comme ayant été tué alors qu’il tentait de faire défection en Corée du Nord, dans une tentative des autorités d’apaiser les sentiments anti-nord-coréens chez eux et de resserrer les liens entre les pays. .

Moon, qui prône la réconciliation avec la Corée du Nord, a été crédité d’avoir facilité la diplomatie nucléaire désormais bloquée entre la Corée du Nord et les États-Unis et d’avoir promu des projets de coopération avec le Nord. Mais ses adversaires le décrivent comme un sympathisant nord-coréen naïf dont la politique d’apaisement a aidé le Nord à gagner du temps et à faire avancer son programme d’armes nucléaires malgré les sanctions internationales.

Le bureau du procureur du district central de Séoul a déclaré avoir demandé à un tribunal de Séoul d’émettre des mandats d’arrêt contre l’ancien ministre de la Défense Suh Wook et l’ancien commissaire général des garde-côtes Kim Hong-hee pour abus de pouvoir présumé et falsification de documents liés à l’affaire de 2020. Il a déclaré que Suh faisait face à une allégation supplémentaire de destruction de documents publics.

Le tribunal du district central de Séoul devrait décider de délivrer ou non les mandats d’arrêt plus tard cette semaine, selon le bureau du procureur.

La semaine dernière, la principale agence d’audit de Corée du Sud a exigé que les procureurs enquêtent sur 20 personnes, dont Suh et Kim, pour avoir prétendument dissimulé des faits clés liés à l’affaire de 2020. Le bureau des procureurs a déclaré que les mandats d’arrêt n’étaient pas directement liés à la demande de l’agence d’audit, car les procureurs enquêtaient déjà sur l’affaire.

Le Conseil d’audit et d’inspection a déclaré que son enquête sur la gestion du meurtre par le gouvernement de Moon avait révélé que les responsables n’avaient fait aucune tentative significative pour sauver le responsable des pêches de 47 ans, Lee Dae-jun, après avoir appris qu’il dérivait dans les eaux près du Frontière maritime occidentale contestée par les Corées. Après avoir confirmé que Lee avait été tué par balle par les troupes nord-coréennes, les responsables ont publiquement évoqué la possibilité qu’il ait tenté de faire défection en Corée du Nord, citant ses dettes de jeu et ses problèmes familiaux, tout en retenant des preuves suggérant qu’il n’avait pas une telle intention, le BAI dit dans un communiqué.

Il a accusé Suh d’avoir demandé à un responsable de supprimer environ 60 rapports de renseignement militaire liés à l’incident alors que le gouvernement Moon a retardé l’annonce publique de la mort de Lee tout en débattant de la manière de l’expliquer au public. Le BAI a également déclaré que la garde côtière sous Kim avait manipulé les résultats des simulations de la dérive de Lee pour étayer l’affirmation selon laquelle il avait tenté de faire défection.

Le Parti démocrate de Moon a critiqué la demande de mandats d’arrêt des procureurs, affirmant qu’il pourrait s’agir d’une tentative du gouvernement Yoon de détourner l’attention des récents faux pas en matière de politique étrangère.

“Les tentatives d’insulter le gouvernement précédent sont devenues extrêmement hors de propos”, a déclaré le député Park Sung-joon, porte-parole du parti.

En juin, le ministère de la Défense et les garde-côtes sous le gouvernement Yoon ont infirmé la description de l’incident par le gouvernement Moon, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve que Lee avait tenté de faire défection.

En juillet, le Service national de renseignement a déposé des accusations contre deux de ses anciens directeurs sous le gouvernement de Moon pour abus de pouvoir présumé, destruction de documents publics et falsification de documents.

Le gouvernement de Yoon enquête également sur le rapatriement forcé en 2019 de deux pêcheurs nord-coréens malgré leur souhait déclaré de se réinstaller en Corée du Sud.

L’administration Moon a déclaré qu’elle avait expulsé les hommes parce qu’ils étaient des “criminels odieux” qui avaient tué 16 autres membres d’équipage, et que leurs déclarations exprimant l’espoir de se réinstaller n’étaient pas authentiques. Mais les opposants au gouvernement de Moon pensent qu’il a rapatrié les pêcheurs pour apaiser la Corée du Nord.

Hyung-jin Kim et Kim Tong-hyung, Associated Press