La Corée du Sud brouille les jets alors que la Corée du Nord lance 180 vols à la frontière

La Corée du Sud a brouillé ses jets vendredi après que la Corée du Nord a lancé quelque 180 vols près de la ligne de démarcation militaire partagée divisant les deux nations.

Les forces militaires nord-coréennes ont été détectées volant juste au nord de la ligne tactique, également connue sous le nom de ligne d’armistice, qui a été établie en 1953 et a officiellement mis fin à la guerre de Corée, a d’abord rapporté Reuters.

LES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU SUD MENACENT DE “METTRE FIN” AU RÉGIME KIM SI LA CORÉE DU NORD UTILISE L’ARME NUCLÉAIRE

La Corée du Sud a réagi à la poussée en brouillant 80 avions, dont des chasseurs furtifs F-35A.

La démonstration de force agressive dans l’espace aérien de la Corée du Nord est survenue quelques heures seulement après que Washington et Séoul ont prolongé les exercices militaires conjoints, et quelque 240 avions ont poursuivi les plus grands exercices militaires jamais organisés entre les États-Unis et la Corée du Sud, surnommés “Vigilant Storm”.

Les exercices ont été prolongés jeudi après que Pyongyang a lancé un test de missile balistique intercontinental raté et a tiré au moins six missiles dans la mer.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a pris un ton sévère lorsque lui et le ministre sud-coréen de la Défense Jong-Sup Lee ont annoncé les exercices prolongés impliquant des milliers de militaires et ont déclaré aux journalistes qu'”en cette période de tension accrue, notre alliance est à toute épreuve”.

LES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU SUD PROLONGENT LES EXERCICES DE L’AIR FORCE APRÈS LES INCENDIES EN CORÉE DU NORD ICBM

“Nous revenons à des exercices à grande échelle pour renforcer notre préparation combinée et notre capacité à nous battre ce soir si nécessaire”, a-t-il ajouté.

Le haut responsable de la défense de Séoul a ajouté que “toute attaque nucléaire de la RPDC, y compris l’utilisation d’armes nucléaires tactiques, est inacceptable” et a averti qu’elle pourrait entraîner “la fin de [the] régime de Kim Jong-un.”

La Corée du Nord a contesté les exercices militaires conjoints plus tôt dans la semaine et a tiré le plus de missiles que Pyongyang ait jamais lancés en une journée, dirigeant 23 missiles vers la Corée du Sud mercredi, avec au moins un atterrissage près de la frontière maritime partagée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cette démonstration de force était la première fois qu’un missile balistique à courte portée atterrissait près du territoire sud-coréen depuis 1945, lorsque la péninsule a été divisée.

Les lancements ont eu lieu quelques heures après que la Corée du Nord a menacé d’utiliser des armes nucléaires pour amener les États-Unis et la Corée du Sud à “payer le prix le plus horrible de l’histoire”.