La Corée du Sud brouille les avions alors que la Chine et la Russie entrent dans la zone de défense aérienne

L’armée sud-coréenne a brouillé ses jets après que deux avions de combat chinois et six russes sont entrés dans sa zone d’identification de défense aérienne (KADIZ) sans avertissement tôt mercredi matin.

Deux bombardiers chinois H-6 ont d’abord traversé la zone de défense aérienne peu avant 5h50 du matin et ont survolé à plusieurs reprises les frontières de KADIZ au large des côtes sud et nord-est de la Corée du Sud, a déclaré le chef d’état-major interarmées, selon le média Yonhap basé à Séoul.

Après avoir quitté KADIZ en Corée du Sud vers 7 heures du matin, les deux bombardiers chinois sont revenus environ cinq heures plus tard avec des avions de combat russes, dont 4 bombardiers TU-95 et 2 chasseurs SU-35, et ont survolé la zone d’identification de la défense aérienne de Séoul à travers la mer du Japon vers 12 heures. :20h

LA CHINE AFFIRME QUE LE CROISEUR AMÉRICAIN ‘EST PASSÉ’ DANS SES EAUX, LA MARINE APPELLE L’ACCUSATION ‘FAUSSE’

Les avions auraient quitté le KADIZ sud-coréen moins de 20 minutes plus tard.

La Corée du Sud a réagi à l’agression en déployant un nombre indéterminé d’avions, y compris des avions à réaction F-15K, par mesure de précaution, ont déclaré des responsables.

“Notre armée a envoyé des avions de combat de l’armée de l’air avant l’entrée des avions chinois et russes dans le KADIZ pour mettre en œuvre des mesures tactiques en vue d’une éventuelle éventualité”, a déclaré le chef d’état-major interarmées dans un communiqué selon un rapport de Reuters.

L’armée sud-coréenne a déclaré que malgré la traversée de sa zone d’identification de défense, l’avion étranger n’a pas violé l’espace aérien territorial de Séoul.

Une zone d’identification de défense aérienne n’est pas considérée comme faisant partie de l’espace aérien d’un pays – qui est tout espace aérien au-dessus de son territoire ou de ses eaux territoriales – mais agit plutôt comme une zone tampon où les pays exigent que les aéronefs étrangers s’identifient pour éviter les incidents accidentels.

LES ÉTATS-UNIS FONT DES BOMBARDIERS SUPERSONIQUES EN RÉPONSE AU LANCEMENT DU NOUVEAU ICBM EN CORÉE DU NORD

Il n’y a pas de règles internationales régissant les zones de défense aérienne et la Russie ne reconnaît pas le KADIZ sud-coréen.

La Chine n’a pas encore commenté publiquement l’incident de mercredi. Bien que, selon un rapport de Reuters, Pékin ait soutenu que l’espace aérien n’est pas territorial et donc ouvert à toute nation – une position qui fait écho aux commentaires formulés par les forces navales américaines mardi après avoir conduit un croiseur lance-missiles près des îles Spratly contestées dans la mer de Chine méridionale. .

Les États-Unis et la Corée du Sud ont multiplié les exercices militaires conjoints en coordination avec des partenaires régionaux comme le Japon et les Philippines à la suite de postures de forces de plus en plus agressives en provenance de Corée du Nord, de Chine et de Russie.

Pékin et Moscou ont renforcé leurs relations depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a neuf mois et Moscou cherche de plus en plus à renforcer ses liens avec la Corée du Nord.

Les États-Unis et leurs alliés régionaux et occidentaux ont mis en garde les trois nations contre la modification du statu quo en mer de Chine méridionale.