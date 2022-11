La Corée du Sud brouille des jets, disant que des avions chinois et russes se trouvent dans une zone de défense aérienne

Huit avions se sont approchés de l’espace aérien du pays, selon Séoul

La Corée du Sud a déclaré avoir dépêché des avions de chasse après que des avions de combat chinois et russes se soient rendus mercredi matin dans la zone d’identification de la défense aérienne du pays (KADIZ).

Deux bombardiers stratégiques chinois H-6 sont entrés et sortis à plusieurs reprises du KADIZ au large des côtes sud et nord-est de la Corée du Sud vers 5 h 50, heure locale, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées (JCS) de Séoul.

Plusieurs heures plus tard, les avions chinois sont revenus de la mer du Japon dans la région de l’île d’Ulleung avec six avions de combat russes, dont des bombardiers stratégiques TU-95 et des avions de combat SU-35, a-t-il ajouté.

Séoul a déclaré avoir déployé ses avions de chasse F-15K dans les airs comme un mouvement tactique contre une situation accidentelle potentielle.

Les avions de combat russes et chinois n’ont pas violé l’espace aérien sud-coréen, a souligné le JCS.

Une zone d’identification de défense aérienne va au-delà de l’espace aérien du pays. Décrété unilatéralement par chaque État, il vise à donner aux avions en approche plus de temps pour s’identifier afin d’éviter d’éventuels incidents.

L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a souligné que des avions chinois et russes avaient été repérés dans le KADIZ lorsque “La Corée du Sud s’efforce de renforcer son alliance avec les États-Unis au milieu d’une rivalité sino-américaine qui s’intensifie, tout en maintenant son opposition à l’invasion russe de l’Ukraine.”

Moscou et Pékin ont mené des missions aériennes conjointes dans la région dans le cadre de leur plan de coopération militaire. La Russie et la Chine insistent sur le fait que les vols de son aviation stratégique ne visent pas des pays tiers et se déroulent conformément au droit international.

La Corée du Sud a également signalé que des avions chinois et russes étaient entrés dans sa zone d’identification de défense aérienne en mai.