La Corée du Sud brouille des jets après avoir détecté 180 avions de guerre nord-coréens au nord de la frontière

Un avion d’attaque A-10 Thunderbolt de l’US Air Force vole en finale pour atterrir à la base aérienne d’Osan à Pyeongtaek le 4 novembre 2022, alors que la Corée du Sud et les États-Unis ont convenu de prolonger un exercice aérien conjoint appelé “Vigilant Storm”.

L’armée sud-coréenne a déclaré avoir dépêché des avions de chasse après avoir détecté environ 180 avions de guerre nord-coréens volant au nord de la frontière militaire pendant quatre heures vendredi.

L’avion nord-coréen a volé au nord de la soi-disant ligne de mesure tactique, tracée jusqu’à 20 kilomètres (12 miles) au nord de la ligne de démarcation militaire (MDL), a indiqué l’armée sud-coréenne dans un communiqué.

La Corée du Sud a dépêché 80 avions, dont des chasseurs furtifs F-35A, en réponse. Environ 240 avions participant aux exercices aériens Vigilant Storm avec les États-Unis ont poursuivi les exercices, a indiqué l’armée.

Un vol de 10 avions de combat nord-coréens a effectué des manœuvres similaires le mois dernier, incitant la Corée du Sud à brouiller les avions.

Les manœuvres sont intervenues après que la Corée du Nord a tiré plus de 80 obus d’artillerie dans la mer pendant la nuit et le lancement de plusieurs missiles dans la mer jeudi, dont un possible missile balistique intercontinental (ICBM) raté.

Les lancements ont incité les États-Unis et la Corée du Sud à prolonger les exercices aériens qui ont provoqué la colère de Pyongyang.