La Corée du Sud brouille des avions de combat alors que Kim Jong-un déploie une douzaine d’avions de combat en formation effrayante pour des exercices de bombardement

La Corée du SUD a frénétiquement brouillé des avions de chasse après que Kim Jong-un a fait voler 12 avions de combat près de la frontière aujourd’hui.

Selon l’armée sud-coréenne, huit avions de chasse et quatre bombardiers ont plané dans une formation effrayante et auraient effectué des exercices de tir air-sol.

La Corée du Sud a dépêché des jets en réponse, quelques jours après que des jets de la région et des États-Unis ont participé à des exercices conjoints sur la photo Crédit : Reuters

Cela s’est produit quelques heures après que Kim ait tiré deux autres missiles balistiques vers le Japon lors de sa sixième série d’essais de missiles en moins de deux semaines.

Aujourd’hui, la Corée du Nord a fait voler une dizaine d’avions à quelques kilomètres seulement de sa frontière avec le Sud, rapporte un média local.

En réponse, la Corée du Sud a lancé à la hâte 30 avions de chasse et autres avions de combat.

Les avions nord-coréens se trouvaient probablement à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, ont indiqué les médias sud-coréens.

La Corée du Nord a déjà envoyé des avions militaires près de la frontière.

Mais l’agence de presse Yonhap a déclaré que c’était probablement la première fois qu’elle mobilisait autant d’avions de combat pour un vol et des exercices de tir aussi provocateurs.

Les tensions ont fortement augmenté dans la péninsule coréenne alors que le récent barrage d’essais de missiles de la Corée du Nord a incité la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon à mener des exercices conjoints en réponse.

Plus tôt jeudi, la Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques à courte portée vers ses eaux orientales.

Les lancements ont eu lieu après que les États-Unis ont redéployé un porte-avions près de la péninsule coréenne en réponse au lancement par la Corée du Nord d’un missile à capacité nucléaire au-dessus du Japon plus tôt cette semaine.

La Corée du Nord a effectué un nombre record d’essais de missiles cette année.

Des responsables sud-coréens ont déclaré que le Nord pourrait encore accroître les tensions en testant un missile balistique intercontinental ou en effectuant son premier essai nucléaire depuis 2017.

Des destroyers américains, sud-coréens et japonais ont lancé jeudi des exercices conjoints au large de la côte est de la péninsule coréenne pour exploiter leurs capacités à rechercher, suivre et intercepter des missiles balistiques nord-coréens, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées sud-coréens.

Le groupe de frappe était dans la région la semaine dernière dans le cadre d’exercices précédents entre la Corée du Sud et les États-Unis, et les alliés d’autres entraînements impliquant le Japon.

La Corée du Nord considère ces exercices dirigés par les États-Unis près de la péninsule comme une répétition d’invasion et considère l’entraînement impliquant un porte-avions américain comme plus provocateur.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont entretenus par téléphone jeudi et ont convenu que les récents essais de missiles de la Corée du Nord sont une “provocation sérieuse et grave qui menace la paix internationale”, selon le bureau de Yoon.

Mardi, la Corée du Nord a organisé sa démonstration d’armes la plus provocatrice depuis 2017, tirant un missile à portée intermédiaire au-dessus du Japon, forçant le gouvernement japonais à émettre des alertes d’évacuation et à arrêter les trains.

Les experts ont déclaré que l’arme était probablement un missile Hwasong-12 capable d’atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique et au-delà.

D’autres armes testées ces derniers jours comprenaient des missiles de type Iskander et d’autres armes balistiques conçues pour frapper des cibles clés en Corée du Sud, y compris des bases militaires américaines là-bas.

La Corée du Nord a tiré plus de 40 missiles balistiques et de croisière au cours de plus de 20 événements de lancement cette année, utilisant la diplomatie au point mort avec les États-Unis et la guerre de la Russie contre l’Ukraine comme une fenêtre pour accélérer le développement des armements.