La Corée du Sud brouille des avions de chasse après que des avions de combat chinois et russes sont entrés dans la zone de défense aérienne | Nouvelles du monde

La Corée du Sud a déclaré avoir dépêché des avions de chasse après avoir détecté deux avions de combat chinois et six russes dans sa zone de défense aérienne.

Les deux bombardiers chinois H-6 sont entrés et sortis à plusieurs reprises de la zone d’identification de la défense aérienne coréenne (KADIZ) au large des côtes sud et nord-est vers 5 h 50, heure locale, a indiqué l’armée.

Ils sont revenus quelques heures plus tard de la mer du Japon avec les avions de combat russes – dont des bombardiers TU-95 et des avions de chasse SU-35 – et sont repartis après 18 minutes dans la zone.

“Notre armée a envoyé des avions de combat de l’armée de l’air avant l’entrée des avions chinois et russes dans le KADIZ pour mettre en œuvre des mesures tactiques en vue d’une éventuelle éventualité”, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées (JCS).

Les avions n’ont pas violé l’espace aérien sud-coréen, ont-ils ajouté.

L’Air Self Defense Force du Japon a également dépêché des avions de chasse après que les bombardiers chinois ont volé de la mer de Chine orientale vers la mer du Japon, où ils ont été rejoints par deux drones russes, a déclaré plus tard le ministère de la Défense de Tokyo dans un communiqué de presse.

Une zone de défense aérienne est une zone dans laquelle les pays exigent que les aéronefs étrangers prennent des mesures spéciales pour s’identifier.

Contrairement à l’espace aérien d’un pays – la zone au-dessus de son territoire et de ses eaux territoriales – il n’y a pas de règles internationales régissant les zones de défense aérienne.

Moscou ne reconnaît pas la zone de défense aérienne de la Corée. Pékin a déclaré que la zone n’est pas un espace aérien territorial et que tous les pays devraient y jouir de la liberté de mouvement.