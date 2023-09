La Corée du Sud avertit Poutine d’agir de manière responsable face à Kim Jong Un : « De nombreux pays nous regardent »

Les responsables sud-coréens avertissent le président russe Vladimir Poutine de ne pas aller trop loin dans sa coopération avec la Corée du Nord.

Le bureau du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a exhorté Poutine à « agir de manière responsable » en tant que dirigeant d’un pays siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa rencontre avec le dirigeant suprême nord-coréen Kim Jong Un, selon l’agence de presse Yonhap.

«Notre gouvernement comprend bien la situation globale, de manière indépendante et en coopération avec nos alliés et pays partenaires, et fait des préparatifs complets», a déclaré un porte-parole du bureau de Yoon à la presse sud-coréenne.

KIM JONG UN DE LA CORÉE DU NORD ARRIVE EN RUSSIE AVANT SA RENCONTRE AVEC VLADIMIR POUTINE

Le porte-parole a poursuivi : « De nombreux pays suivent avec une certaine inquiétude le sommet entre la Corée du Nord, qui fait l’objet de sanctions de l’ONU, et la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, pour diverses raisons, mais comme l’a déclaré le président, nous J’espère que la Russie agira de manière responsable en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. »

Le dictateur nord-coréen est arrivé mardi en Russie.

Les deux dirigeants, accompagnés de leurs plus hauts responsables militaires, sont sur le point de négocier un éventuel accord d’armement pour aider à réapprovisionner l’armée de Moscou épuisée par sa guerre en Ukraine. La Corée du Nord pourrait disposer de dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes qui pourraient donner un coup de pouce à l’armée russe, estiment les analystes.

Les États-Unis menacent la Corée du Nord à propos d’un accord sur les armes avec la Russie et déclarent que le pays « paiera un prix »

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord avait précédemment déclaré que Kim était monté à bord de son train personnel dimanche après-midi en route vers la Russie, accompagné de membres non précisés du parti au pouvoir, du gouvernement et de l’armée du pays.

Les responsables américains surveillent la réunion internationale entre les pays lourdement sanctionnés et ont promis des sanctions supplémentaires si la réunion aboutissait à un accord sur les armes en violation des résolutions de sécurité internationale.

« Les discussions sur les armes entre la Russie et la RPDC devraient se poursuivre pendant le voyage de Kim Jong Un en Russie », a déclaré maison Blanche Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, fait référence au nom officiel de la Corée du Nord. « Nous exhortons la RPDC à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ni vendre d’armes à la Russie. »

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a ajouté : « Tout transfert d’armes de la Corée du Nord vers la Russie constituerait une violation de plusieurs Conseil de Sécurité de l’ONU résolutions », et les États-Unis « n’hésiteront pas à imposer de nouvelles sanctions ».

La première rencontre de Poutine avec Kim en 2019 a eu lieu à Vladivostok, en Russie, à environ 425 milles au nord de Pyongyang.

Lawrence Richard de Fox News Digital a contribué à ce rapport.