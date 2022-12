La Corée du Sud arrête un ex-chef de la sécurité pour une fusillade à la frontière

La décision intervient deux ans après qu’un employé du gouvernement sud-coréen a été abattu près de la frontière avec la Corée du Nord.

Un ancien haut responsable de la sécurité sud-coréen a été arrêté pour avoir tenté de dissimuler une fusillade en 2020 près de la frontière avec la Corée du Nord, les procureurs affirmant qu’il avait ordonné à ses subordonnés de détruire des documents liés à l’affaire.

Le tribunal du district central de Séoul a émis samedi un mandat d’arrêt contre l’ancien conseiller à la sécurité nationale Suh Hoon, selon Yonhap News, qui a noté que Suh est “soupçonné d’avoir ordonné à des responsables clés de la sécurité de supprimer des rapports de renseignement interne” lié à l’incident frontalier d’il y a deux ans. Le tribunal a également évoqué la possibilité que Suh cherche à détruire davantage de preuves.

La fusillade a eu lieu en septembre 2020, lorsque Lee Dae-jun, membre du personnel du ministère des Océans et de la Pêche, âgé de 47 ans, a été la cible de tirs des garde-côtes nord-coréens alors qu’il travaillait près de la frontière séparant les deux Corées. Pyongyang a ensuite présenté ses excuses pour le meurtre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait déclaré qu’il était “Vraiment désolé” pour le “peu recommandable” incident.

Cependant, alors que le gouvernement de l’ancien président sud-coréen Moon Jae-in a initialement affirmé que Lee tentait de faire défection vers le Nord lorsqu’il a été abattu, une enquête du Conseil d’audit et d’inspection de la Corée du Sud a révélé plus tard que les responsables avaient retenu des preuves suggérant que Lee n’avait aucune intention. de quitter le pays et que le gouvernement n’a fait aucune tentative significative pour sauver la vie de l’homme après avoir appris qu’il avait été abattu.

Peu de temps après l’entrée en fonction du président sud-coréen Yoon Suk-yeol en mai, le ministère de la Défense a publié un rapport reconnaissant qu’il n’y avait aucune preuve que Lee cherchait à faire défection, contestant directement les conclusions de l’administration précédente.

Le National Intelligence Service (NIS) de Corée du Sud a également porté plainte contre Suh et un autre haut responsable en juillet pour abus de pouvoir présumé, destruction de documents publics et falsification de documents officiels, selon le Washington Post. Avant d’être conseiller à la sécurité nationale, Suh a dirigé le NIS.

Moon a défendu la réaction de son gouvernement à la fusillade et a critiqué l’enquête en cours sur l’incident, affirmant qu’un “question de sécurité nationale” ne devrait pas être un “sujet de conflits politiques” dans un communiqué plus tôt cette semaine.

