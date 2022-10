La Corée du Sud arrête d’anciens hauts responsables pour le meurtre de 2020

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – L’ancien ministre de la Défense et chef des garde-côtes sud-coréens ont été arrêtés samedi pour leur implication présumée dans la dissimulation des faits et la déformation des circonstances entourant le meurtre par la Corée du Nord d’un responsable des pêches sud-coréen en 2020 près de la mer tendue des rivaux frontière.

Les arrestations sont intervenues alors que le gouvernement du président conservateur Yoon Suk Yeol élargit ses enquêtes sur le meurtre de 2020 et un autre incident frontalier l’année précédente qui a suscité des critiques selon lesquelles l’administration libérale précédente de Séoul avait indûment apaisé le Nord pour améliorer les relations.

Le tribunal du district central de Séoul a déclaré qu’il avait accordé les demandes de mandats d’arrêt des procureurs contre l’ancien ministre de la Défense Suh Wook et l’ancien commissaire général des garde-côtes Kim Hong-hee parce qu’il les considérait comme des menaces de détruire des preuves ou de fuir. Le Parti démocrate libéral d’opposition, qui affirme que les enquêtes sont motivées par la vendetta politique de Yoon contre son prédécesseur Moon Jae-in, n’a fait aucun commentaire immédiat sur les arrestations.

Le bureau du procureur du district central de Séoul avait enquêté sur Suh et Kim pour abus de pouvoir présumé et falsification de documents liés à l’affaire de 2020. Il a déclaré que Suh faisait face à une allégation supplémentaire de destruction de dossiers.

La semaine dernière, le Conseil d’audit et d’inspection de Corée du Sud a exigé que les procureurs enquêtent sur 20 personnes, dont Suh et Kim, pour avoir prétendument dissimulé des faits clés liés à l’affaire de 2020.

L’agence a déclaré que son enquête sur la gestion du meurtre par le gouvernement Moon a révélé que les responsables n’avaient fait aucune tentative significative pour sauver le responsable des pêches de 47 ans, Lee Dae-jun, après avoir appris qu’il dérivait dans les eaux proches de l’ouest contesté des Corées. frontière maritime.

Après avoir confirmé que Lee avait été tué par balle par les troupes nord-coréennes, les responsables ont publiquement évoqué la possibilité qu’il ait tenté de faire défection en Corée du Nord, citant ses dettes de jeu et ses problèmes familiaux, tout en retenant des preuves suggérant qu’il n’avait pas une telle intention, a déclaré l’agence. .

Selon le rapport de l’agence, Suh, sous la direction du bureau de la sécurité nationale de Moon, a demandé à un responsable de supprimer environ 60 rapports de renseignement militaire liés à l’incident, le gouvernement ayant retardé l’annonce publique de la mort de Lee tout en débattant de la manière de l’expliquer au public. . L’agence a également déclaré que la garde côtière sous Kim avait manipulé les résultats des simulations de la dérive de Lee pour étayer l’affirmation selon laquelle il avait tenté de faire défection.

Suh et Kim n’ont pas répondu aux questions des journalistes sur les allégations plus tôt vendredi alors qu’ils comparaissaient au tribunal à des heures d’intervalle pour examiner les demandes de mandat de l’accusation. Lee Rae-jin, le frère de feu Lee, a protesté devant le tribunal pour demander l’arrestation de Suh et Kim. Il a été retenu par le personnel de sécurité du tribunal lorsqu’il a tenté d’approcher Suh alors qu’il arrivait pour l’examen.

En juin, des semaines après l’entrée en fonction de Yoon, le ministère de la Défense et les garde-côtes sous le gouvernement Yoon ont infirmé la description de l’incident par le gouvernement Moon, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve que Lee avait tenté de faire défection.

En juillet, le Service national de renseignement a déposé des accusations contre deux de ses anciens directeurs sous le gouvernement de Moon pour des allégations similaires, notamment l’abus de pouvoir, la destruction de documents publics et la falsification de documents.

Le gouvernement de Yoon enquête également sur le rapatriement forcé en 2019 de deux pêcheurs nord-coréens malgré leur souhait déclaré de se réinstaller en Corée du Sud.

Les critiques disent que le gouvernement de Moon n’a jamais fourni d’explication claire sur la raison pour laquelle il a renvoyé les deux évadés vers le Nord pour faire face à une éventuelle exécution. Kim Yeon-chul, la personne-ressource de Moon sur la Corée du Nord, a décrit les hommes comme des “criminels atroces” qui ont avoué le meurtre et a mis en doute la sincérité de leur souhait de faire défection.

Des dizaines d’organisations internationales, dont Human Rights Watch, ont publié une déclaration commune accusant le gouvernement de Moon de ne pas avoir assuré une procédure régulière et de “protéger toute personne qui courrait un risque substantiel d’être torturée ou d’autres violations graves des droits humains après son rapatriement”.

Kim Tong-hyung, Associated Press