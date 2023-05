La Corée du Sud approuve le transfert d’armes à l’Ukraine – WSJ – RT World News

Séoul a déclaré que le rapport du Wall Street Journal contenait des « parties inexactes », mais a refusé de donner des détails

La Corée du Sud a accepté d’envoyer des centaines de milliers d’obus d’artillerie à l’Ukraine dans le cadre d’un « arrangement confidentiel » avec les États-Unis, a rapporté le Wall Street Journal. Cette décision marquerait une volte-face pour Séoul, qui hésite à autoriser une aide létale à Kiev.

Selon l’accord annoncé, la Corée du Sud expédiera d’abord les munitions aux États-Unis, qui les transmettront ensuite à l’Ukraine, ont indiqué mercredi des sources au Journal. Séoul et le Pentagone ont jusqu’à présent refusé de confirmer le transfert, bien que tous deux aient reconnu des pourparlers en cours pour les obus.

Cependant, le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, Jeon Ha-kyu, a déclaré qu’il y avait « pièces inexactes » dans le rapport du WSJ lors d’un point de presse plus tard mercredi, mais n’a pas précisé davantage.

« Il y a eu diverses discussions et demandes, et notre gouvernement prendra les mesures appropriées tout en examinant de manière approfondie la guerre et la situation humanitaire en Ukraine », a-t-il ajouté. dit Jeon.















Alors que la Corée du Sud avait initialement annoncé qu’elle enverrait des munitions en novembre dernier dans le cadre d’un autre accord en coulisse avec les États-Unis, elle a ensuite « j’ai froid aux pieds » après que l’accord a été rapporté dans les médias, des responsables américains ont déclaré au point de vente. À l’époque, Séoul craignait que la décision ne viole sa politique contre la fourniture de quoi que ce soit d’autre qu’une aide non létale à l’Ukraine, bien que les responsables aient également hésité à refuser une demande de Washington, un proche allié.

Depuis lors, le Pentagone s’est empressé de répondre à la demande massive d’obus de l’Ukraine, puisant même dans les stocks d’armes appartenant aux États-Unis en Israël, en Allemagne, au Koweït et en Corée du Sud pour compenser la pénurie. La Maison Blanche a autorisé le transfert de plus de 2 millions d’obus de 155 millimètres à Kiev depuis l’escalade du conflit avec la Russie l’année dernière, épuisant une grande partie de l’approvisionnement américain.

Le renversement présumé de la Corée du Sud survient peu de temps après la visite du président Yoon Suk-yeol dans la capitale américaine le mois dernier, où il a juré de soutenir Kiev et de prendre tout « des mesures appropriées pour faire respecter les normes internationales et le droit international ». Il n’a cependant donné aucune indication que Séoul approuverait les transferts d’obus d’artillerie.

EN SAVOIR PLUS:

La Russie met en garde les États-Unis contre les bombes à fragmentation

Le Journal a suggéré que la fourniture de munitions mortelles par la Corée du Sud pourrait en fait être une bonne chose, car cela permettrait aux responsables américains de reporter la fourniture de bombes à fragmentation de fabrication américaine, que l’Ukraine a demandées à plusieurs reprises tout au long du conflit. Les groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué l’utilisation de ces armes, car elles laissent souvent derrière elles des munitions non explosées. « bombettes » qui présentent un danger pour les civils, parfois même des années ou des décennies après la fin d’un conflit. Ils sont interdits par plus de 110 pays en vertu d’un traité de 2010, bien que les États-Unis, l’Ukraine et la Russie n’en soient pas signataires.