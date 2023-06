La Corée du Sud approuve le premier appareil CGM local

Le ministère sud-coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique a approuvé le premier dispositif de surveillance continue du glucose développé localement.

Le CareSens Air, développé par le fabricant d’appareils de glycémie i-SENS, est présenté comme l’appareil CGM le plus petit et le plus léger disponible en Corée du Sud. Il peut également être utilisé pendant 15 jours d’affilée et dispose d’un mécanisme d’étalonnage pour rendre les lectures plus fiables.

Suite à cette approbation, i-SENS prévoit de procéder à une production à grande échelle et vise à lancer l’appareil au troisième trimestre de l’année. CareSens Air est également le quatrième appareil CGM approuvé par le gouvernement sud-coréen, après les approbations de produits étrangers par Medtronic, Abbott et Dexcom.

De plus, i-SENS recherche actuellement une autorisation CE pour son offre CGM, en vue de commercialiser le produit en Europe d’ici le premier semestre 2024.

LA GRANDE TENDANCE

i-SENS a proposé la première itération du CareSens Air en 2019. Trois ans plus tard, il a développé sa deuxième et actuelle itération, qui est plus petite et a une compatibilité plus améliorée avec les périphériques.

Après deux décennies d’existence, i-SENS a récemment entamé son mouvement d’internationalisation avec une stratégie de M&A. Ce mois-ci, la société a finalisé son acquisition de la société américaine d’appareils de glycémie AgaMatrix. Grâce à cette acquisition, i-SENS pourra tirer parti des canaux de distribution existants d’AgaMatrix, y compris des distributeurs de médicaments de premier plan comme CVS Pharmacy aux États-Unis et Sanofi et Alliance Healthcare en Europe. Il s’agit de sa deuxième acquisition internationale après l’achat de la société californienne CoaguSense, qui développe des systèmes de surveillance PT/INR.