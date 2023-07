La Corée du Sud approuve la sécurité des plans japonais de rejet des eaux usées traitées de l’usine de Fukushima

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le gouvernement sud-coréen a officiellement approuvé vendredi la sécurité des plans japonais de rejet en mer des eaux usées traitées de la centrale nucléaire de Fukushima alors qu’il tentait de calmer les craintes des gens concernant la contamination des aliments.

L’évaluation de Séoul était basée sur un examen de 22 mois par des scientifiques financés par le gouvernement et alignée sur les vues de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’agence a donné son feu vert aux plans de rejet japonais cette semaine, affirmant que les eaux usées traitées répondraient aux normes de sécurité internationales et que leur impact sur l’environnement et la santé serait négligeable.

Même avant l’annonce de vendredi, les responsables sud-coréens ont activement fait campagne pour dissiper le malaise du public face au rejet d’eaux usées, en organisant des réunions d’information quotidiennes pour répondre à ce qu’ils décrivent comme des « craintes excessives » et en resserrant les tests de radiation sur les fruits de mer importés du Japon.

Les législateurs conservateurs du parti au pouvoir du président Yoon Suk Yeol ont même fait le tour des marchés de fruits de mer pour boire de l’eau de mer puisée dans les aquariums dans un geste bizarre pour certifier la sécurité alimentaire, bien qu’aucune eau usée n’ait encore été pompée de Fukushima.

Les inquiétudes du public persistent alors que les détaillants signalent une augmentation des ventes de sel de mer, apparemment motivée par les consommateurs qui cherchent à s’approvisionner avant la sortie.

Les législateurs de l’opposition libérale, qui contrôlent la majorité au parlement sud-coréen, ont promis une lutte totale contre les plans de licenciement japonais. Dans un discours enflammé vendredi, le chef du Parti démocrate Lee Jae-myung, qui a perdu de justesse contre Yoon lors de l’élection présidentielle de 2022, a attaqué la crédibilité de l’évaluation de l’AIEA et a accusé le gouvernement de Yoon de mettre la santé de la nation en danger en essayant désespérément d’améliorer les relations avec Tokyo.

Lors de leur conférence de presse à Séoul, des responsables gouvernementaux et des scientifiques sud-coréens ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que les niveaux de contamination des eaux usées de la centrale de Fukushima seraient dans les normes de sécurité acceptables tant que les systèmes de traitement japonais fonctionneraient comme prévu.

« Nous avons confirmé que si le rejet d’eau est effectué comme prévu, la norme de rejet et le niveau cible (de rayonnement) seraient conformes aux normes internationales », a déclaré Yoo Guk-hee, président de la Commission sud-coréenne de sûreté et de sécurité nucléaires.

La sécurité des eaux usées de Fukushima est une question sensible depuis des années entre les alliés américains, qui ont travaillé ces derniers mois pour réparer des relations longtemps tendues sur des griefs historiques en temps de guerre pour répondre à des préoccupations communes, comme la menace nucléaire nord-coréenne et la politique étrangère affirmée de la Chine.

L’évaluation de la Corée du Sud était en partie basée sur les observations d’une équipe de scientifiques gouvernementaux dirigée par Yoo, qui ont été autorisés à visiter l’usine de Fukushima en mai pour examiner les plans de rejet. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a accepté cette visite lors d’un sommet le 7 mai avec Yoon à Séoul, dans une démonstration de son désir d’améliorer les relations.

Yoo a déclaré que son équipe s’est concentrée sur la vérification des capacités du système avancé de traitement des liquides de l’usine, ou ALPS, qui est conçu pour réduire des dizaines de types d’isotopes radioactifs dans l’eau contaminée à des niveaux sûrs.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs en 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima, provoquant la fonte de trois réacteurs et libérant de grandes quantités de rayonnement.

Tokyo Electric Power Company Holding, qui exploite l’installation, a stocké l’eau traitée par ALPS dans des centaines de réservoirs qui couvrent désormais la majeure partie de l’usine et sont presque pleins. Les responsables japonais affirment que les réservoirs doivent être retirés pour faire place à la construction d’installations pour le démantèlement de l’usine et pour minimiser le risque de fuites en cas de nouvelle catastrophe majeure. Les réservoirs devraient atteindre leur capacité de 1,37 million de tonnes au début de 2024.

Le Japon a d’abord annoncé son intention de rejeter l’eau traitée dans la mer en 2018, affirmant que l’eau traitée sera encore diluée par l’eau de mer avant d’être rejetée dans le cadre d’un processus soigneusement contrôlé qui prendra des décennies.

Kim Tong-hyung, Associated Press