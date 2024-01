La Corée du Sud appelle le Conseil divisé de l’ONU à « briser le silence » sur les tests et les menaces de la Corée du Nord.

NATIONS UNIES (AP) — La Corée du Sud a appelé jeudi le Conseil de sécurité divisé de l’ONU « à briser le silence » sur Les essais de missiles nord-coréens se multiplient et les menaces.

“C’est une grande question”, a déclaré l’ambassadeur sud-coréen à l’ONU, Hwang Joonkook, aux journalistes après une réunion d’urgence à huis clos du conseil sur le sujet. Premier essai de missile balistique du Nord en 2024 le dimanche. La Corée du Sud remplit un mandat de deux ans au conseil.

Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions après le premier essai nucléaire de la Corée du Nord en 2006 et les a renforcées au fil des ans dans un total de 10 résolutions visant – jusqu’à présent sans succès – à réduire les fonds et à freiner ses programmes nucléaires et de missiles balistiques.

La dernière résolution sur les sanctions a été adoptée par le Conseil en 2017. La Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution parrainée par les États-Unis en mai 2022 qui aurait imposé de nouvelles sanctions suite à une série de lancements de missiles balistiques intercontinentaux. Depuis lors, les deux membres permanents du Conseil disposant de leur droit de veto ont bloqué toute action du conseil, y compris les déclarations dans les médias.

la Corée du Nord escalade des lancements de tests en violation des sanctions existantes de l’ONU – cinq ICBM, plus de 25 missiles balistiques et trois lancements de satellites utilisant la technologie des missiles balistiques en 2023 – couplés à nouvelles menaces du leader nord-coréen Kim Jong Un ont porté les tensions régionales à leur plus haut niveau depuis des années.

Lundi, Kim a déclaré que la Corée du Nord abandonnerait son engagement en faveur d’une unification pacifique avec la Corée du Sud et a ordonné une réécriture de sa constitution pour éliminer l’idée d’un État partagé entre les pays divisés par la guerre. Il a déclaré que les Sud-Coréens étaient des « comparses de première classe » de l’Amérique, obsédés par la confrontation, et a réitéré la menace selon laquelle le Nord anéantirait le Sud avec ses armes nucléaires s’il était provoqué.

Avant la réunion du conseil de jeudi, l’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a déclaré aux journalistes que les provocations de Kim “sont très préoccupantes”.

Il a déclaré qu’il fallait rappeler aux 15 membres du Conseil que la Corée du Nord viole les sanctions et ses obligations envers le Conseil, “et nous devons insister pour qu’ils respectent ces obligations, et que tous les membres du Conseil de sécurité appliquent ces résolutions”.

En revanche, l’ambassadeur chinois à l’ONU, Zhang Jun, dont le pays est un proche allié de la Corée du Nord, a appelé toutes les parties impliquées dans la péninsule coréenne à rester calmes et à s’abstenir de toute action susceptible d’aggraver davantage les tensions.

Dans un message clairement destiné aux États-Unis et à la Corée du Sud, Zhang a exprimé l’espoir que même si l’attention se porte principalement sur la Corée du Nord, « d’autres pays ont également la responsabilité d’éviter une nouvelle escalade ».

L’ambassadeur français à l’ONU, Nicolas De Rivière, a déclaré aux journalistes que les actions de la Corée du Nord « deviennent de pire en pire », avec des lancements réguliers de missiles balistiques, la poursuite de l’enrichissement de l’uranium et l’avancement de son programme nucléaire.

“Tout le monde est concentré sur les lancements de missiles, mais je pense que la plus grande menace est leur programme nucléaire, qui continue de croître encore et encore”, a déclaré De Rivière.

Et il a qualifié de « dommage » que La Russie viole le Conseil de sécurité résolutions en « achetant du matériel militaire qu’ils utilisent en Ukraine » à la Corée du Nord. «C’est vraiment mauvais», dit-il.

Hwang de la Corée du Sud a déclaré que les 15 membres du Conseil s’inquiètent du fait que la rhétorique et les actions de la Corée du Nord « deviennent de plus en plus sérieuses ».

Mais comment briser le silence et l’inaction du Conseil ?

“Nous allons en discuter et y réfléchir, et comment aller de l’avant”, a-t-il déclaré. “C’est une grande question.”

Quant à l’abandon par Kim de la réunification pacifique, Hwang l’a qualifié de « grand changement » dans sa rhétorique, ses actions et sa politique. « La politique nucléaire est extrêmement alarmante », a-t-il déclaré.