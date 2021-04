L’ambassadeur de Tokyo, Koichi Aiboshi, et le deuxième vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, Choi Jong-Moon, se sont entretenus à quelques heures du Japon, confirmant que le cabinet du pays avait soutenu le plan de libération de l’eau contaminée qui se trouvait dans des réservoirs ces deux dernières années. .

La décision du Japon a été contestée par les industries qui dépendent de l’eau environnante et par les pays de la région, y compris la Corée du Sud, en raison de préoccupations concernant l’impact environnemental du déversement de l’eau dans l’océan Pacifique.

Choi a réprimandé l’ambassadeur du Japon pour ne pas avoir été complètement ouvert avec les détails du plan de libération de l’eau, y compris la quantité de fluide contaminé qui serait déversée et la rapidité avec laquelle il serait libéré, selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Le deuxième vice-ministre des Affaires étrangères a également exprimé sa déception face à l’absence de pourparlers entre le Japon et les pays voisins avant que la décision ne soit prise sur la manière de se débarrasser de l’eau de Fukushima.

«Notre position est qu’une décision ne doit pas être prise sans une évaluation claire de l’impact qu’elle aurait sur la santé des personnes et le milieu marin». a déclaré un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères après la réunion.

L’ambassadeur du Japon a répondu publiquement aux préoccupations de la Corée du Sud dans une déclaration publiée aux médias locaux, affirmant que les simulations montrent «Cela n’aura pas d’impact négatif sur le milieu marin des pays voisins.»

La décision était attendue malgré l’opposition qui s’est manifestée, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga l’appelant le « Le plus réaliste » option et « inévitable » si la zone autour de Fukushima doit récupérer.

La réunion entre la Corée du Sud et le Japon intervient après que le gouvernement chinois a condamné le plan de Tokyo pour avoir également omis de consulter Pékin sur le déversement de l’eau contaminée. S’exprimant mardi, le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé les actions du Japon «Extrêmement irresponsable» et averti qu’ils le feront «Nuisent gravement à la santé et à la sécurité publiques internationales.»

L’eau a été contaminée après qu’un tremblement de terre de 2011 a déclenché un tsunami qui a frappé les réacteurs nucléaires de Fukushima Daiichi, mettant leur énergie électrique hors ligne et faisant fondre les cœurs des trois réacteurs en quelques jours, dans l’un des accidents nucléaires les plus graves qui se soit jamais produit.

