La Corée du Sud appelle au retrait immédiat des troupes nord-coréennes qui seraient en Russie

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Sud a exigé lundi le retrait immédiat de Des troupes nord-coréennes seraient déployées en Russie en convoquant l’ambassadeur de Russie pour protester contre l’approfondissement de la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou.

L’agence de renseignement sud-coréenne a déclaré vendredi avoir confirmé que la Corée du Nord avait envoyé 1 500 forces d’opérations spéciales en Russie ce mois-ci pour soutenir la guerre de Moscou contre l’Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré plus tôt que son gouvernement disposait de renseignements selon lesquels 10 000 soldats nord-coréens se préparaient à rejoindre les forces d’invasion russes.

Lors d’une réunion avec l’ambassadeur russe Georgy Zinoviev, le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Kim Hong Kyun a « condamné dans les termes les plus fermes » l’envoi de troupes nord-coréennes qui, selon lui, constitue « une grave menace pour la sécurité » de la Corée du Sud et de la communauté internationale, a déclaré le ministère des Affaires étrangères sud-coréen. » a déclaré le ministère dans un communiqué.

Kim a déclaré que la Corée du Sud, en collaboration avec la communauté internationale, mobiliserait tous les moyens disponibles pour faire face à un acte qui menace ses intérêts vitaux en matière de sécurité nationale, selon le communiqué. L’ambassade de Russie a cité Zinoviev disant que la coopération russo-nord-coréenne ne visait pas les intérêts de sécurité de la Corée du Sud.

Lors d’un appel téléphonique avec le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, lundi, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que Séoul ne resterait pas les bras croisés face à une coopération militaire « imprudente » entre Pyongyang et Moscou. Yoon a déclaré que la Corée du Sud enverrait bientôt une délégation à l’OTAN pour échanger des informations sur la coopération russo-nord-coréenne, selon le bureau de Yoon. Rutte a écrit sur X que la possibilité que la Corée du Nord combatte aux côtés de la Russie « marquerait une escalade significative ».

Les États-Unis et l’OTAN n’ont pas confirmé l’envoi de troupes nord-coréennes en Russie. Mais les informations faisant état de leur présence ont déjà alimenté les inquiétudes en Corée du Sud selon lesquelles la Russie pourrait fournir à la Corée du Nord des technologies sophistiquées susceptibles de renforcer considérablement les programmes nucléaires et de missiles du Nord en échange de l’envoi de troupes.

L’arsenal nucléaire avancé de la Corée du Nord constitue une menace majeure à la sécurité de la Corée du Sud. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a récemment pris des mesures pour mettre fin à toutes les relations avec la Corée du Sud et menacé d’utiliser des armes nucléaires de manière préventive. Certains observateurs affirment que la Corée du Sud envisagera probablement de fournir des armes à l’Ukraine si les transferts russes de technologies nucléaires et de missiles de haute technologie vers la Corée du Nord sont vérifiés.

La Corée du Sud a rejoint Sanctions américaines contre Moscou suite à son invasion de l’Ukraine en février 2022. Mais la Corée du Sud n’a pas directement fourni d’armes à Kiev, invoquant sa politique de longue date consistant à ne pas fournir d’armes aux pays activement engagés dans des conflits.

La Russie a auparavant nié avoir utilisé des troupes nord-coréennes dans sa guerre contre l’Ukraine. Les médias d’État nord-coréens n’ont pas commenté la question. Des responsables ukrainiens libérés une vidéo montrant des soldats nord-coréens faisant la queue pour récupérer des vêtements et des sacs militaires russes dans un lieu inconnu. L’Associated Press n’a pas pu vérifier les images de manière indépendante.

Interrogé lundi sur les troupes nord-coréennes lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que « nous voyons beaucoup d’informations contradictoires ».

«Les Sud-Coréens disent une chose, puis le Pentagone dit qu’il n’a aucune confirmation de ces déclarations. Il y a beaucoup d’informations contradictoires », a déclaré Peskov. « Il faut le traiter comme tel. »

Le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie serait sa première participation à une guerre majeure depuis la fin de la guerre de Corée de 1950-1953. De nombreux experts se demandent dans quelle mesure les troupes nord-coréennes pourraient aider la Russie sur le champ de bataille, invoquant leur manque d’expérience au combat.

La coopération entre la Corée du Nord et la Russie a été florissante au cours des deux dernières années. Les États-Unis, la Corée du Sud et leurs partenaires ont accusé La Corée du Nord de l’approvisionnement des armes conventionnelles à la Russie en échange d’une assistance économique et militaire. En juin, Kim et le président russe Vladimir Poutine ont signé un accord pacte stipulant l’assistance militaire mutuelle si l’un ou l’autre pays est attaqué.

L’écrivain d’Associated Press, Kim Tong-hyung, a contribué à ce rapport.