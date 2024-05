La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a tiré un barrage de missiles vers ses eaux orientales

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a tiré jeudi un barrage de missiles balistiques présumés vers sa mer orientale, selon l’armée sud-coréenne, quelques jours après sa tentative de lancer une opération de reconnaissance militaire. le satellite s’est soldé par un échec mais a tout de même suscité une forte condamnation de la part de ses rivaux.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré avoir détecté que le Nord tirait une dizaine de projectiles qui semblaient être des missiles balistiques à courte portée depuis une zone proche de sa capitale, Pyongyang. Les missiles présumés ont parcouru environ 350 kilomètres (217 miles) avant d’atterrir dans les eaux au large de la côte est du Nord. L’armée sud-coréenne a accru sa surveillance et sa vigilance et partage étroitement ses informations avec les États-Unis et le Japon.

Les garde-côtes japonais ont publié un avis de sécurité maritime concernant les lancements nord-coréens et ont exhorté les navires à faire preuve de prudence s’ils trouvent des objets tombés. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré aux journalistes que les missiles suspects auraient atterri dans des eaux situées en dehors de la zone économique exclusive du Japon et qu’aucun dommage n’avait été signalé dans l’immédiat. Il a déclaré que Tokyo « condamne fermement » ces lancements, qui constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU contre le Nord.

Les tensions dans la péninsule coréenne se sont accrues ces derniers mois à mesure que le rythme des essais d’armes de la Corée du Nord et des exercices militaires combinés de la Corée du Sud avec les États-Unis et le Japon s’est intensifié dans un cycle de représailles.

Les lancements de jeudi ont eu lieu après le vol de la Corée du Nord des centaines de ballons transportant des déchets vers le Sud depuis mardi soir en représailles contre des militants sud-coréens faisant voler des tracts de propagande anti-nord-coréens à travers la frontière. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a également mis en garde contre des « actions massives » non précisées contre la Corée du Sud après avoir organisé un exercice aérien impliquant 20 avions de combat près de la frontière intercoréenne quelques heures avant que la Corée du Nord ne tente de lancer son deuxième satellite de reconnaissance militaire.

La fusée a explosé peu après le décollage, mais Kim a exhorté ses scientifiques militaires à surmonter cet échec et à continuer de développer des capacités de reconnaissance spatiale, qu’il a décrites comme cruciales pour surveiller les activités militaires américaines et sud-coréennes et accroître la menace de ses missiles à capacité nucléaire. . Jeudi également, la Corée du Nord a riposté à la condamnation internationale de l’échec du lancement de son satellite, qui a suscité de vives réprimandes de la part des Nations Unies et d’autres pays car il s’agit de technologies utilisées pour développer des missiles balistiques à portée intercontinentale. Le Nord a lancé avec succès son premier satellite d’espionnage militaire en novembre, mais l’échec de lundi pourrait constituer un revers pour les projets de lancement de Kim. trois autres satellites espions militaires en 2024. « Nous ne tolérerons jamais aucune mesure des forces hostiles visant à violer la sphère inviolable dans le cadre de l’exercice de la souveraineté, ni à renoncer à l’accès à la capacité de reconnaissance spatiale, ce qui devrait sûrement être fait, quoi qu’en disent les autres », a déclaré la Corée du Nord. » a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Kim Son Gyong dans un communiqué publié par les médias officiels.

La déclaration de Kim Son Gyong est intervenue en réponse à la condamnation par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, du lancement de lundi, qu’il a qualifié de violation des résolutions du Conseil de sécurité interdisant au Nord de procéder à tout lancement impliquant la technologie des missiles balistiques.

Les lancements de jeudi étaient les derniers d’une série d’essais d’armes effectués par la Corée du Nord.

Le 17 mai, l’armée sud-coréenne a déclaré que la Corée du Nord avait tiré des missiles balistiques à courte portée au large de sa côte est. La Corée du Nord a déclaré plus tard avoir testé un missile balistique tactique doté d’un nouveau système de navigation autonome.

Cette année, le Nord a testé divers missiles de croisière et systèmes d’artillerie et a testé en vol ce qu’il a décrit comme un missile à combustible solide à portée intermédiaire doté de capacités de charge nucléaire hypersonique. Les experts affirment qu’il est conçu pour atteindre des cibles américaines éloignées dans le Pacifique, notamment le centre militaire de Guam. — L’écrivain AP Mari Yamaguchi a contribué depuis Tokyo.