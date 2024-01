La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a tiré des missiles de croisière lors du troisième lancement de telles armes ce mois-ci

SÉOUL, Corée du Sud — La Corée du Nord a tiré mardi plusieurs missiles de croisière dans les eaux au large de sa côte ouest, lors de son troisième lancement de telles armes ce mois-ci, a déclaré l’armée sud-coréenne, alors que le Nord continue d’afficher son arsenal croissant d’armes conçues pour submerger ses rivaux. ‘ défenses.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que les armées sud-coréenne et américaine analysaient les lancements détectés vers 7 heures du matin. Ils n’ont pas immédiatement fourni plus de détails, notamment le nombre de missiles tirés, la distance qu’ils ont parcourue et s’ils ont été lancés depuis le sol. ou la mer.

Le lancement fait suite aux essais des 24 et 28 janvier du missile de croisière Pulhwasal-3-31, qui, selon la Corée du Nord, est conçu pour être tiré depuis des sous-marins.

Après le deuxième lancement, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réitéré son objectif de construire une marine dotée de l’arme nucléaire pour contrer ce qu’il a décrit comme des menaces extérieures croissantes. On ne sait pas encore si ce lancement sur l’eau dimanche a été effectué à partir d’un véritable sous-marin ou d’une barge sous-marine.

Les tensions dans la péninsule coréenne sont à leur plus haut niveau depuis des années, après que Kim ait accéléré le développement d’armes à un rythme sans précédent tout en proférant des menaces nucléaires provocatrices contre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

En réponse, les États-Unis et leurs alliés asiatiques ont renforcé leurs exercices militaires combinés, qui font de plus en plus appel à des moyens stratégiques américains tels que des porte-avions, des bombardiers à longue portée et des sous-marins à propulsion nucléaire. Les deux pays affinent également leurs stratégies de dissuasion, Séoul cherchant en particulier à obtenir de Washington des assurances plus fermes que les États-Unis utiliseraient rapidement et de manière décisive leurs armes nucléaires pour défendre leur allié en cas d’attaque nucléaire nord-coréenne.

Le 14 janvier, le Nord a également testé un nouveau missile à combustible solide à portée intermédiaire, ce qui souligne ses efforts pour développer ses armes qui pourraient cibler les actifs américains dans le Pacifique, y compris le centre militaire de Guam.

On craint que Kim, enhardi par le progrès constant de son arsenal nucléaire et ses liens renforcés avec la Russie, n’intensifie encore la pression contre ses rivaux au cours d’une année électorale aux États-Unis et en Corée du Sud.

Outre les essais d’armes, le Sud s’inquiète également de plus en plus d’une provocation directe de la Corée du Nord. Début janvier, le Nord a tiré des centaines d’obus d’artillerie pendant trois jours consécutifs dans les eaux proches de sa frontière maritime occidentale contestée, incitant le Sud à procéder à des tirs similaires en réponse. L’échange n’a causé aucune victime ni aucun dommage connu, mais la frontière maritime a été le théâtre de plusieurs escarmouches et attaques sanglantes au cours des dernières années.

Lors d’un discours enflammé au parlement de Pyongyang le 15 janvier, Kim a déclaré que le pays abandonnait son objectif de longue date d’une unification pacifique avec son rival sud-coréen divisé par la guerre et a ordonné la réécriture de la constitution nord-coréenne pour consolider le Sud comme son rival le plus hostile. adversaire étranger. Il a ensuite déclaré que le Nord n’avait pas l’intention d’éviter la guerre et qu’il utiliserait ses armes nucléaires pour détruire le Sud s’il était provoqué.

Les experts affirment que le Nord cherche à diminuer la voix de la Corée du Sud dans les efforts internationaux visant à résoudre le conflit nucléaire et, à terme, à imposer des relations directes avec Washington alors qu’il cherche à consolider son statut nucléaire et à négocier une levée des sanctions américaines en position de force.

