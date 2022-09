La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a testé un missile vers la mer – Kelowna Capital News

La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique à courte portée vers ses mers orientales, prolongeant une séquence provocatrice d’essais d’armes alors qu’un porte-avions américain se rend en Corée du Sud pour des exercices militaires conjoints en réponse à la menace nucléaire croissante du Nord.

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont déclaré que le missile lancé depuis la ville de Taechon, dans l’ouest des terres, a parcouru 600 kilomètres (370 miles) à travers le pays à une altitude maximale de 60 kilomètres (37 miles) avant d’atterrir dans les eaux au large de la côte est de la Corée du Nord.

Le bureau présidentiel sud-coréen a déclaré que le directeur de la sécurité nationale, Kim Sung-han, avait convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale au cours de laquelle les membres ont dénoncé le lancement comme une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et ont accusé le Nord d’augmenter les tensions dans la région.

Le Commandement indo-pacifique américain a déclaré que le lancement ne constituait pas une “menace immédiate pour le personnel ou le territoire américain, ou pour nos alliés”, mais a tout de même souligné l’impact déstabilisateur des programmes illicites d’armes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

Le lancement a eu lieu alors que le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan et son groupe de frappe sont arrivés en Corée du Sud pour les exercices militaires conjoints des deux pays qui visent à montrer leur force contre les menaces nord-coréennes croissantes.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que son envoyé nucléaire Kim Gunn avait eu des appels téléphoniques avec Sung Kim, représentant spécial du président américain Joe Biden pour la Corée du Nord, et Funakoshi Takehiro, directeur général des affaires asiatiques et océaniennes au ministère japonais des Affaires étrangères, pour discuter de la coopération trilatérale face à des menaces nord-coréennes.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré dans un communiqué que Tokyo “fait tout son possible” pour recueillir des informations sur le lancement de la Corée du Nord et confirmer la sécurité des navires et des avions, bien qu’aucun dommage n’ait été signalé dans l’immédiat.

La menace nord-coréenne devrait également être à l’ordre du jour lorsque le vice-président américain Kamala Harris se rendra en Corée du Sud la semaine prochaine après avoir assisté aux funérailles nationales à Tokyo de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe.

La Corée du Nord a accéléré ses activités de test à un rythme record en 2022, testant plus de 30 armes balistiques, y compris ses premiers missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017. La Corée du Nord exploite une division au Conseil de sécurité des Nations Unies qui s’est creusée à cause de la guerre de la Russie contre l’Ukraine pour accélérer le développement des armements.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ponctué ses essais d’armes de menaces répétées selon lesquelles le Nord utiliserait de manière proactive ses armes nucléaires en cas de menace, augmentant les problèmes de sécurité pour son rival armé de manière conventionnelle, la Corée du Sud.

Les détails du vol annoncés par l’armée de Séoul suggèrent que la Corée du Nord aurait pu tester une arme à courte portée à capacité nucléaire inspirée des missiles russes Iskander, qui se déplacent à des altitudes relativement basses et sont conçus pour être maniables en vol, ce qui les rend plus difficiles à intercepter par défenses antimissiles.

Kim Dong-yub, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul, a déclaré qu’il était remarquable que le missile ait parcouru 600 kilomètres (370 miles) depuis son point de lancement de Taechon – à peu près la distance jusqu’au port sud de la Corée du Sud, Busan, où le Reagan est arrivé vendredi. .

Les missiles de type Iskander font partie d’un arsenal croissant de systèmes à combustible solide à courte portée que la Corée du Nord développe depuis 2019. Le Nord décrit certaines de ces armes comme “tactiques”, qui, selon les experts, communiquent une menace pour les armer avec de petites armes nucléaires sur le champ de bataille et les utiliser de manière proactive pendant les conflits pour émousser les forces conventionnelles plus puissantes de la Corée du Sud et des États-Unis, qui stationnent environ 28 500 soldats dans le Sud.

La Corée du Nord a jusqu’à présent rejeté les appels des États-Unis et de la Corée du Sud à revenir à la diplomatie nucléaire, qui sont au point mort depuis 2019 en raison de désaccords sur l’échange de la libération des sanctions dirigées par les États-Unis contre le Nord et les mesures de désarmement du Nord.

L’arrivée de l’USS Reagan en Corée du Sud est intervenue après que Kim a déclaré ce mois-ci au parlement de Pyongyang qu’il n’abandonnerait jamais ses armes nucléaires et ses missiles dont il a besoin pour contrer ce qu’il perçoit comme de l’hostilité américaine.

Le discours de Kim est intervenu alors que les législateurs nord-coréens ont adopté une loi qui consacre son statut de puissance nucléaire et autorise l’utilisation préventive d’armes nucléaires dans un large éventail de scénarios où le pays ou ses dirigeants sont menacés, énonçant une doctrine nucléaire d’escalade.

S’adressant aux troupes américaines et sud-coréennes samedi à bord du Reagan, le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, a déclaré que l’envoi d’actifs stratégiques américains dans la région montrait l’engagement inébranlable des États-Unis à défendre la Corée du Sud. Il a déclaré que le Nord recevrait une réponse écrasante s’il tentait d’utiliser des armes nucléaires, selon un communiqué de son ministère.

Le test de dimanche pourrait bientôt être suivi d’une démonstration d’armes plus provocante, car des responsables sud-coréens ont déclaré avoir détecté des signes indiquant que la Corée du Nord se préparait à tester un système de missile conçu pour être lancé à partir de sous-marins. Le bureau du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré samedi qu’il avait été informé de ces développements avant son vol de retour après une visite au Canada.

Mercredi, 38 North, un site Web axé sur la Corée du Nord, a déclaré que son analyse des images satellite commerciales montre plusieurs barges et autres navires rassemblés dans le port oriental de Sinpo, où la Corée du Nord possède un important chantier naval de construction de sous-marins. Le rapport indique que le Nord se prépare peut-être à lancer un nouveau sous-marin capable de tirer des missiles balistiques.

La Corée du Nord a fait de gros efforts pour pouvoir tirer des missiles nucléaires depuis des sous-marins. De telles armes renforceraient en théorie la dissuasion de la Corée du Nord en assurant des représailles après avoir absorbé une attaque nucléaire sur terre.

Les sous-marins lance-missiles ajouteraient également une nouvelle menace maritime à la collection croissante d’armes à combustible solide du Nord tirées à partir de véhicules terrestres, qui sont en cours de développement dans le but apparent de submerger les systèmes de défense antimissile en Corée du Sud et au Japon.

Pourtant, les experts disent que la nation fortement sanctionnée aurait besoin de beaucoup plus de temps, de ressources et d’améliorations technologiques majeures pour construire au moins plusieurs sous-marins qui pourraient voyager tranquillement dans les mers et exécuter des frappes de manière fiable.

L'écrivain d'Associated Press Yuri Kageyama a contribué à l'histoire de Tokyo.

Kim Tong-hyung, Associated Press

