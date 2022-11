La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a testé un autre missile

Le lancement est intervenu un jour après que la Corée du Nord a tiré plus de 20 missiles, le plus qu’elle ait jamais tiré en une seule journée. L’un de ces missiles a volé en direction d’une île sud-coréenne peuplée et a atterri près de la frontière maritime tendue des rivaux, déclenchant des sirènes de raid aérien et forçant les habitants de l’île d’Ulleung à évacuer. La Corée du Sud a rapidement réagi en lançant ses propres missiles dans la même zone frontalière.