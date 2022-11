La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a testé un autre missile

SÉOUL, Corée du Sud (AP) —

L’armée sud-coréenne a déclaré que la Corée du Nord avait tiré au moins un missile balistique vers sa mer orientale, le dernier d’une série d’essais d’armes qui ont accru les tensions dans la région.

Les chefs d’état-major interarmées de Séoul n’ont pas immédiatement confirmé le type de missile qui avait été tiré jeudi ni la distance parcourue par l’arme.

Le lancement est intervenu un jour après que la Corée du Nord a tiré plus de 20 missiles, le plus qu’elle ait jamais tiré en une seule journée. L’un de ces missiles a volé en direction d’une île sud-coréenne peuplée et a atterri près de la frontière maritime tendue des rivaux, déclenchant des sirènes de raid aérien et forçant les habitants de l’île d’Ulleung à évacuer. La Corée du Sud a rapidement réagi en lançant ses propres missiles dans la même zone frontalière.

Les lancements de mercredi sont intervenus quelques heures après que la Corée du Nord a menacé d’utiliser des armes nucléaires pour amener les États-Unis et la Corée du Sud à “payer le prix le plus horrible de l’histoire” en signe de protestation contre les exercices militaires sud-coréens-américains en cours qu’elle considère comme une répétition d’une éventuelle invasion.

The Associated Press