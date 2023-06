La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a lancé un missile balistique vers la mer

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a testé jeudi un missile balistique au large de sa côte est, quelques heures après que les troupes sud-coréennes et américaines ont mis fin à une cinquième série d’exercices de tir réel à grande échelle près de la frontière fortement fortifiée des Corées.

Le lancement nord-coréen est le premier depuis l’échec de sa tentative de mise en orbite fin mai de son premier satellite espion.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que le lancement avait eu lieu jeudi soir, mais n’ont donné aucun autre détail.

Le ministère japonais de la Défense a également déclaré avoir détecté un éventuel missile balistique tiré par la Corée du Nord.

Le lancement est intervenu après que l’armée nord-coréenne a promis une réponse non précisée aux exercices sud-coréens-américains sur un champ de tir sud-coréen de première ligne plus tôt jeudi. Les exercices étaient la cinquième et dernière série d’exercices de tir sud-coréens-américains qui ont commencé le mois dernier. Les exercices de cette année étaient les plus importants du genre depuis leur lancement en 1977.

« Notre réponse (aux exercices sud-coréens et américains) est inévitable », a déclaré un porte-parole non identifié du ministère nord-coréen de la Défense dans un communiqué diffusé par les médias officiels. « Nos forces armées contreront pleinement toute forme de mouvements démonstratifs et de provocation des ennemis. »

Les exercices de jeudi ont été observés par le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et d’autres hauts responsables militaires sud-coréens et américains.

Les tensions ont augmenté au cours des derniers mois alors que le rythme des essais d’armes nord-coréens et des exercices militaires américano-sud-coréens s’est accéléré. La Corée du Nord a testé une centaine de missiles depuis le début de 2022.

The Associated Press