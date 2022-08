La Corée du Sud affirme que des avions russes sont entrés dans la zone tampon aérienne

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Sud a déclaré mardi que des avions de combat russes étaient entrés dans sa zone tampon aérienne à l’improviste et qu’elle avait répondu par une “action tactique” non spécifiée, un terme qui fait généralement référence au brouillage d’avions de combat pour chasser des avions étrangers non autorisés.

L’incident est survenu un jour après que la Corée du Sud et les États-Unis ont commencé leur plus grand entraînement militaire combiné depuis des années en réponse à la menace nucléaire de la Corée du Nord. Les exercices Ulchi Freedom Shield, qui se poursuivent jusqu’au 1er septembre, impliquent des avions, des navires de guerre et des chars et potentiellement des dizaines de milliers de soldats.