La Corée du Sud affirme avoir la capacité d’intercepter les missiles nord-coréens

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Sud a déclaré mardi qu’elle était capable de détecter et d’intercepter la variété de missiles que la Corée du Nord a lancés lors d’un barrage d’attaques nucléaires simulées récentes contre ses rivaux, bien qu’elle maintienne que le programme nucléaire avancé du Nord constitue une grave menace pour la sécurité .

La Corée du Nord a déclaré lundi que ses deux semaines d’exercices de tir impliquaient des missiles balistiques à capacité nucléaire, des avions de combat et d’autres moyens pour pratiquer d’éventuelles attaques contre des cibles sud-coréennes et américaines. La Corée du Nord a déclaré que les exercices visaient à émettre un avertissement à Séoul et à Washington, qui ont organisé des exercices navals conjoints provocateurs impliquant un porte-avions américain.

Les lancements nord-coréens, qui font partie de sa série record d’essais d’armes cette année, ont été considérés comme une tentative du dirigeant Kim Jong Un d’acquérir un arsenal plus intimidant pour faire pression sur ses rivaux pour qu’ils acceptent le Nord comme un État nucléaire légitime et qu’ils lèvent l’économie. sanctions contre le Nord.

Moon Hong Sik, porte-parole par intérim du ministère sud-coréen de la Défense, a qualifié les menaces nucléaires nord-coréennes de “très graves et sérieuses”. Mais il a déclaré aux journalistes que le système de défense antimissile sud-coréen est capable de détecter et d’intercepter les systèmes d’armes que la Corée du Nord a déclaré avoir mobilisés dans ses exercices.

Moon a déclaré que la Corée du Sud s’efforçait toujours d’introduire des satellites espions, divers drones de surveillance et des moyens de reconnaissance basés en mer supplémentaires pour mieux surveiller la Corée du Nord.

Malgré les commentaires de Moon, certains observateurs ont déclaré qu’une partie des armes nouvellement développées par le Nord – comme un missile KN-23 hautement maniable inspiré du missile russe Iskander et un missile hypersonique en développement – ​​pourraient surmonter les défenses antimissiles sud-coréennes et américaines. Ils disent également que si la Corée du Nord lance simultanément plusieurs missiles depuis différents sites, il serait plus difficile pour les alliés de repérer les décollages à l’avance et de les abattre.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a réitéré son vœu de renforcer la défense de la Corée du Sud en conjonction avec son alliance avec les États-Unis et leur coopération trilatérale en matière de sécurité avec le Japon. Il a déclaré que les récentes manifestations d’armes montraient que la menace nucléaire du Nord “devenait de plus en plus grave chaque jour”.

“La Corée du Nord a constamment développé et fait progresser ses capacités d’armes nucléaires et menace maintenant non seulement (la Corée du Sud) mais le monde entier, mais je pense que la Corée du Nord ne pourrait rien gagner grâce aux armes nucléaires”, a déclaré Yoon aux journalistes dans son bureau à Séoul.

Il a tenté de rassurer le public, appelant les Sud-Coréens à “ne pas trop s’inquiéter et à faire de leur mieux avec les activités économiques et les moyens de subsistance”.

Les inquiétudes extérieures concernant le programme nucléaire de la Corée du Nord se sont accrues depuis que le Nord a adopté le mois dernier une loi autorisant l’utilisation préventive d’armes nucléaires dans certaines situations. L’armée sud-coréenne a depuis averti la Corée du Nord qu’elle s’autodétruirait si elle utilisait ses bombes.

En août, Kim Yo Jong, la puissante sœur de Kim Jong Un, a ridiculisé ce qu’elle a appelé l’identification erronée par les militaires américains et sud-coréens du site exact des deux précédents essais de missiles du Nord.

“Si les données et la trajectoire de vol (des missiles) sont connues, (la Corée du Sud) sera tellement perplexe et effrayée”, a-t-elle déclaré.

Selon l’annonce nord-coréenne sur ses sept séries de lancements, les armes mobilisées dans les exercices comprennent un nouveau type de missile balistique à portée intermédiaire qui a parcouru environ 4 500 kilomètres (2 800 miles), une distance suffisante pour atteindre le territoire américain du Pacifique de Guam et au-delà. Certains experts disent que le nouveau missile pourrait viser un site lointain comme l’Alaska ou Hawaï.

Un autre missile qui, selon la Corée du Nord, a été lancé à partir d’un silo sous un réservoir intérieur était probablement une nouvelle version de son missile KN-23, dont le vol hautement maniable et à trajectoire plus basse lui offre de plus grandes chances d’échapper aux systèmes de défense antimissile.

Le premier tir de missile de la Corée du Nord sous un réservoir visait à diversifier ses sites de lancement afin de réduire les défenses antimissiles ennemies. Ces dernières années, la Corée du Nord a également fait pression pour construire de plus gros sous-marins afin d’acquérir une capacité d’attaque nucléaire de représailles.

Avant l’annonce du Nord, la Corée du Sud, le Japon et les autorités américaines ont signalé les sept séries de lancements de missiles. Mais aucun de leurs rapports publics n’incluait un missile lancé par réservoir, un échec apparent à détecter si l’arme avait été lancée depuis l’eau.

Kim Jun-rak, porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen, a déclaré aux journalistes qu’un lancement de missile depuis un réservoir était considéré comme une tentative désespérée de la Corée du Nord d’échapper à la surveillance sud-coréenne et américaine. Il a déclaré qu’un missile balistique lancé à partir d’un sous-marin est un système d’armes efficace, mais n’a pas précisé si le missile tiré par réservoir constituerait une nouvelle menace pour la sécurité de la Corée du Sud.

Face à la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord, la Corée du Sud a renforcé ses défenses antimissiles tout en développant des plans d’attaque préventifs.

Les États-Unis, qui déploient environ 28 500 soldats en Corée du Sud, exploitent un système antimissile avancé appelé Terminal High Altitude Area Defense dans le sud de la Corée du Sud depuis 2017, visant apparemment à protéger les régions voisines et les forces américaines supplémentaires qui pourraient arriver par Busan. et d’autres ports du sud de la Corée du Sud en cas de guerre. Les armées américaine et sud-coréenne exploitent également des batteries Patriot pour défendre des installations militaires clés et la région de la capitale de Séoul, et la Corée du Sud développe également des systèmes indigènes conçus pour intercepter divers types de missiles nord-coréens.

Hyung-jin Kim et Kim Tong-hyung, Associated Press