L’Assemblée nationale de Corée du Sud a adopté un projet de loi, surnommé la « loi BTS » en l’honneur du plus grand acte musical du pays, qui permettra aux plus grandes stars du pays de reporter leur service militaire obligatoire à l’âge de 30 ans.

Avant le changement de loi de mardi, tous les hommes sud-coréens valides âgés de 18 à 28 ans devaient servir dans l’armée pendant environ 20 mois. Désormais, les stars établies peuvent s’attendre à un traitement spécial.

La révision de la loi sur le service militaire du pays a été liée à l’émergence de groupes pop coréens (ou K-pop) sur la scène mondiale, un phénomène qui a dynamisé la Corée du Sud à la fois culturellement et économiquement.

Cependant, ce ne sera pas le nombre de disques vendus qui permettrait aux artistes de bénéficier de l’exemption de service. Une recommandation spéciale émanant directement du ministre de la Culture sera le facteur déterminant.

Seuls les artistes qui ont reçu des médailles du gouvernement pour avoir diffusé et élevé la culture sud-coréenne peuvent demander l’exemption.

« Les artistes pop ont tendance à réaliser leurs plus grandes réalisations dans la vingtaine, mais beaucoup d’entre eux ont dû obtenir un diplôme d’études supérieures pour retarder leur service, » a déclaré le co-auteur du projet de loi Jeon Yong-gi.

À l’origine, les législateurs ont proposé la réforme du service après que le plus grand groupe du pays, « BTS », soit devenu le premier groupe sud-coréen à figurer en tête des charts américains avec la chanson « Dynamiter » cet été, lier la loi au groupe dans la conscience publique.

Le législateur principal Noh Woong-rae a soutenu le traitement spécial pour les stars de la K-pop, déclarant en octobre: «C’est un devoir sacré de défendre notre pays, mais cela ne veut pas dire que tout le monde doit porter une arme.»

Le boys band de sept membres semble être le plus grand bénéficiaire. Le membre le plus âgé du groupe, Jin, aura 28 ans cette semaine – et lui et le reste de ses camarades de groupe ont déjà reçu les médailles requises en 2018.

Avant la «loi BTS», la Corée du Sud permettait déjà à certains étudiants de reporter leur enrôlement jusqu’à 28 ans. Des exemptions sont parfois également accordées à d’éminents musiciens classiques et aux athlètes qui ont remporté des médailles aux Jeux olympiques ou dans d’autres championnats de haut niveau.

