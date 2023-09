La Corée du Sud accueille le Japon et la Chine alors que les alliés américains tentent de rassurer Pékin | Actualités politiques

La réunion intervient dans un contexte de tensions accrues dans la péninsule coréenne, alors que Pyongyang intensifie ses essais d’armes et courtise la Russie.

La Corée du Sud a accueilli de hauts diplomates de Chine et du Japon pour une rare réunion trilatérale considérée comme une tentative d’apaiser les inquiétudes de Pékin concernant l’approfondissement des liens de sécurité entre Séoul et Tokyo avec les Etats-Unis et de relancer un sommet des dirigeants trilatéraux longtemps suspendu.

Séoul a renforcé ses liens avec les États-Unis et le Japon alors que la Corée du Nord procède régulièrement à des tests d’armes interdites et cherche à établir des relations plus étroites avec des pays comme la Russie.

En août, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont salué une « nouvelle étape » dans leur coopération lors d’un sommet historique à Washington, DC. Les alliés proches ont également organisé régulièrement des exercices militaires.

La réunion de mardi a réuni le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Byung-won, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Takehiro Funakoshi et le ministre adjoint des Affaires étrangères chinois Nong Rong.

Les trois hommes ont eu auparavant des entretiens avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin, qui leur a dit de « travailler en étroite collaboration » et de « produire des résultats tangibles, qui produiront des bénéfices qui pourront être ressentis par les peuples des trois pays ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lundi lors d’un point de presse que les trois pays étaient des voisins proches ainsi que d’importants partenaires de coopération et que le renforcement de la coopération trilatérale servait leurs intérêts communs.

Les premiers sommets tripartites ont eu lieu en 2008 mais ont été suspendus en 2019 en raison de la pandémie de Covid-19 et d’un conflit amer entre Tokyo et Séoul sur des questions datant de la domination coloniale japonaise et de la Seconde Guerre mondiale.

La Chine est l’allié et le partenaire commercial le plus important de la Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire.

Il a récemment envoyé de hauts responsables assister aux défilés militaires de Pyongyang.