La Corée du Sud accélère ses exportations d’armes dans le but de devenir un fournisseur mondial

SEOUL – Au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine, la demande croissante d’armes parmi les pays occidentaux a présenté une opportunité sans précédent pour l’industrie de la défense sud-coréenne de devenir l’un des principaux vendeurs d’armes et un acteur mondial. Les entreprises de défense sud-coréennes ont plus que doublé leurs ventes à l’étranger cette année, le plus gros accord d’exportation d’armes à ce jour ayant été conclu avec la Pologne au cours de l’été. La première cargaison de chars de combat K2 et d’obusiers automoteurs K9 est arrivée en Pologne ce mois-ci, et le président Andrzej Duda a salué la Corée du Sud comme un pays capable de fournir rapidement des armes recherchées. Au cours d’une cérémonie, il s’est félicité de la “livraison rapide d’une importance cruciale” compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La Corée du Sud est de plus en plus appréciée en tant que fournisseur abordable pour les pays qui cherchent à reconstituer les stocks épuisés d’armes de l’ère soviétique. Les exportations d’armes du pays ont dépassé cette année les 17 milliards de dollars en novembre, dépassant de loin le record de 7,25 milliards de dollars l’an dernier. Sur ces ventes, l’accord avec la Pologne a représenté 12,4 milliards de dollars, suivi d’un accord de 1,7 milliard de dollars avec l’Égypte.

Le ministre sud-coréen des achats d’armes, Eom Dong-hwan, a déclaré que “le monde regarde avec attention” la coopération naissante en matière de défense entre son pays et la Pologne. Le gouvernement polonais a acheté près de 1 000 chars K2, des dizaines d’avions FA-50, des centaines d’obusiers K9 et de lance-roquettes multiples Chunmoo, et Eom a exprimé l’espoir que l’équipement contribuera à la dissuasion de la nation à un moment de “changements rapides de la situation sécuritaire”. .”

L’industrie de la défense de la Corée du Sud a ses origines dans les hostilités de l’époque de la guerre froide avec la Corée du Nord rivale au milieu des années 1940. Le Sud, initialement armé par les forces américaines pour combattre le Nord soutenu par les Soviétiques pendant la guerre de Corée, poursuivait ses propres systèmes d’armes alors que les États-Unis réduisaient leur présence militaire au début des années 1990. La menace d’un conflit avec le Nord demeure aujourd’hui une préoccupation majeure de l’industrie.

“En tant que pays qui reste techniquement en état de guerre, la Corée du Sud a une capacité distinctive de production de masse d’armes qui peuvent être rapidement déployées dans une guerre réelle”, a déclaré Choi Gi-il, expert militaire à l’Université Sangji en Corée du Sud. Le soutien du gouvernement a donné à l’industrie un “avantage concurrentiel décisif”, le marché mondial des armes prenant note des performances des armes ainsi que de leur rentabilité, selon Choi.

“Cette dernière année en Ukraine a été une sorte de coming-out party, ce dévoilement public de ce qui était très bien engagé [in Korea] et sous-estimé publiquement. Mais il n’y a pas que la Pologne. Ils gagnent au Moyen-Orient. Ils gagnent en Asie du Sud-Est », a déclaré Rexon Ryu, le président du Groupe Asie à Washington qui a été chef de cabinet du secrétaire américain à la Défense Chuck Hagel dans l’administration Obama.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a annoncé en août que le pays visait à gagner quatre places dans le classement pour devenir le quatrième exportateur d’armes au monde d’ici 2027. Dans le cadre de ce plan, Séoul a dévoilé ce mois-ci un financement de 770 millions de dollars pour soutenir l’investissement et la recherche. Yoon et ses responsables de la défense ont déclaré que l’Australie, la Norvège et d’autres pays cherchaient à travailler avec des producteurs d’armes sud-coréens.

Les entreprises de défense sud-coréennes disent souvent qu’elles veulent devenir la “Hyundai des exportations de défense”, une référence au constructeur automobile sud-coréen qui occupait initialement un créneau en fabriquant des berlines abordables pour concurrencer des géants tels que Toyota et Ford. Hyundai est aujourd’hui l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, y compris de véhicules électriques.

L’industrie de la défense du pays aspire à se coordonner et à vendre aux États-Unis. Certaines entreprises de défense américaines surveillent de près pour voir où la Corée du Sud pourrait devenir compétitive avec les entreprises américaines – en particulier si, comme le prévoient les responsables de l’administration Biden, les besoins futurs signifient la recherche de solutions en dehors de l’industrie de la défense nationale à court de moyens.

Bill LaPlante, sous-secrétaire à la Défense pour l’acquisition et le maintien en puissance, a déclaré à une foule de législateurs, d’analystes et d’officiers militaires au Reagan National Defence Forum ce mois-ci qu’il rencontrait désormais régulièrement des homologues d’alliés et de partenaires pour discuter de plus de “coproduction” d’armes et « co-développement » à cause de la guerre en Ukraine.

“Il y a cette reconnaissance que nous allons tous avoir besoin de faire cela ensemble”, a déclaré LaPlante. “Nous devrons être à l’aise avec l’utilisation d’équipements développés dans un autre pays dans notre propre armée, et vice versa.”

L’argumentaire de vente de grande envergure des entreprises de défense sud-coréennes n’a pas ciblé l’Ukraine en tant que consommateur direct potentiel. Méfiant quant à ses relations bilatérales avec Moscou, le gouvernement Yoon a déclaré qu’il n’enverrait pas d’armes létales à l’Ukraine malgré les demandes répétées de Kyiv.

“Les avantages [of that position] sont beaucoup, beaucoup plus grands » que les risques de colère du président russe Vladimir Poutine, a noté Go Myong-hyun, chercheur à l’Institut Asan d’études politiques de Séoul.

Pourtant, des armes coréennes pénètrent en Ukraine via d’autres pays. La Corée du Sud est sur le point d’envoyer aux États-Unis des obus d’obusier de 155 mm qui seront destinés à l’Ukraine dans le cadre d’un accord confidentiel révélé par le Wall Street Journal le mois dernier. Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que des discussions étaient en cours “étant entendu que les États-Unis seraient l’utilisateur final”.

Un haut responsable américain de la défense a déclaré que la structure de l’accord américain sur les munitions – les États-Unis expédient déjà aux Ukrainiens des milliers de cartouches d’obus chaque mois – aide Séoul à gérer à la fois la politique intérieure et les relations diplomatiques.

“Il est extrêmement délicat pour les Sud-Coréens de donner des munitions à l’Ukraine”, a déclaré le responsable, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

Un porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel de l’armée Martin Meiners, a reconnu les discussions du gouvernement américain sur les achats potentiels de munitions à l’industrie de la défense sud-coréenne. Meiners a déclaré que le Pentagone ne divulguait pas de chiffres ou de calendriers spécifiques concernant la production ou la capacité de munitions.

Pendant ce temps, l’administration Biden a accusé la Corée du Nord d’aider à armer l’armée russe, puis d’essayer de dissimuler ses actions. La Corée du Nord a fourni des roquettes et des missiles d’infanterie directement au groupe de mercenaires russes Wagner, a déclaré jeudi à la presse le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

La croissance de l’industrie de la défense en Corée du Sud et les combats en Ukraine ont été une aubaine économique pour certaines villes manufacturières. La province du Gyeongsang du Sud, confrontée à des problèmes de «ceinture de rouille» alors que son secteur manufacturier autrefois puissant déclinait, fait partie des régions qui se préparent à retrouver la gloire passée.

Un récent éditorial du journal Kyungnam Shinmun a déclaré que l’industrie de la défense de la province “a pris des ailes” grâce à la dernière poussée des affaires : “Alors que la guerre russo-ukrainienne se prolonge, notre industrie de la défense est devenue une industrie fructueuse pour les exportations de la Corée du Sud. ”