La Corée du Sud abandonne le mandat du masque intérieur trois ans après la pandémie

Commentez cette histoire Commenter

SÉOUL – Jeon Han-sol est prête à retirer son masque. Et après plus de deux ans de mandats, elle est enfin en mesure de le faire. “Je vais aller m’entraîner à la salle de gym sans masque plus tard”, a déclaré l’infirmière de 28 ans de Gangnam, un quartier riche de Séoul connu pour ses hôpitaux-boutiques, avec un pincement au cœur. “Ce sera tellement rafraîchissant et mon visage sera frais.”

La Corée du Sud, l’un des derniers récalcitrants au monde pour les mandats de masque, a abandonné lundi son exigence pour la plupart des installations intérieures, à l’exception des hôpitaux et des transports en commun. Cette décision signale la fin des mesures de longue date du pays contre les coronavirus, alors que certaines parties de l’Asie commencent à faire évoluer le cadran vers une approche pandémique plus détendue.

Contrairement aux États-Unis, les masques ne sont pas une source de divisions politiques en Corée du Sud – ils sont une norme culturelle. Et bien que certains Coréens, comme Jeon, soient ravis d’exercer leur liberté retrouvée, beaucoup y sont également indifférents.

“Il ne sera pas facile pour les Coréens d’enlever leurs masques, avec lesquels ils se sont déjà familiarisés”, a déclaré Hwang Seung-sik, professeur agrégé à l’École supérieure de santé publique de l’Université nationale de Séoul. “Il y a plus d’une décennie, le port d’un masque a commencé à être considéré comme un outil pour se protéger de la pollution de l’air… et certains le portaient même comme un article de mode.”

Alors que les gens traversaient la capitale du pays en manteaux d’hiver lundi matin, la plupart d’entre eux ont continué à porter des masques dans la rue, ainsi que dans les cafés, les épiceries et les stations de métro. Dans une salle de sport près de l’université Yonsei, cependant, au moins une douzaine de personnes ont retiré leur masque pour faire de l’exercice, avec une vieille pancarte leur rappelant le mandat du masque qui persiste encore sur le mur.

“Je suis tellement heureux. Mon entraînement se sent tellement mieux », a déclaré Yang Dong-hoon, un étudiant de 20 ans. “J’étais un peu inquiet que si personne d’autre ne retirait son masque, ce serait gênant pour moi d’être le seul, mais je suis heureux que d’autres personnes apprécient les règles sans masque.” Environ 65% des adultes sud-coréens ont préféré conserver un mandat de masque d’intérieur, selon une enquête Gallup Korea auprès d’environ 1 000 personnes menée plus tôt ce mois-ci, et 76% ont déclaré qu’ils avaient continué à en porter un à l’extérieur après l’abandon du mandat d’extérieur en septembre.

Les Nord-Coréens, déjà en difficulté, font maintenant face à un vieux snap et covid

Seo Jeong-su, une ouvrière de 55 ans dans une pâtisserie au riz à Séoul, avait son masque autour du cou alors qu’elle travaillait la pâte dans la vitrine de son magasin lundi matin avec son collègue. Mais pendant qu’elle parlait, elle a commencé à jouer avec et à l’utiliser par intermittence pour protéger sa bouche.

« Je continuerai à porter un masque. … J’ai une boîte géante de masques chez moi, alors que dois-je faire ? dit-elle. Elle a ajouté qu’elle ne craignait pas de tomber gravement malade à cause du covid, mais qu’elle se sentait toujours obligée de le porter pour protéger les autres.

“Ce n’est pas vraiment la fin du mandat », a-t-elle déclaré.

Jeong Dong-joon, un photographe de studio photo de 42 ans à Séoul, a déclaré qu’il continuerait à porter son masque car la pandémie n’est pas “officiellement” terminée. Sa collègue plus âgée, une réceptionniste, s’est assise à son bureau sans personne pendant que les deux parlaient.

“Je ne suis pas très inquiet pour le covid, mais je peux aussi bien continuer à me masquer à l’intérieur”, a déclaré Jeong. “Ce n’est pas vraiment inconfortable à porter.”

La Corée du Sud a été l’un des premiers pays à signaler une épidémie de covid au début de 2020, et son gouvernement a agi rapidement pour mobiliser des mesures de test et de distanciation sociale, limitant à un moment donné tous les rassemblements à deux personnes au maximum. Le pays a lentement assoupli ses restrictions au cours de la dernière année, et le masquage est parfois devenu arbitraire.

“Si vous allez dans un restaurant, un café ou une salle de cinéma, vous ne portez le masque que jusqu’à ce que vous vous asseyiez, puis vous ne l’utilisez plus après cela”, a déclaré Jeon, l’infirmière.

D’autres régions d’Asie ont également commencé à assouplir les règles de masquage : Singapour, la Malaisie et le Vietnam ont renoncé à la plupart de leurs exigences en matière de masques. Le Japon ne recommande que le port d’un masque, mais ils sont devenus si courants qu’ils ont mérité le nom de “kao pantsu”, qui se traduit par “pantalon facial”.

Dans certains des derniers pays du monde, Hong Kong exige toujours des masques partout en public, tandis que Taïwan les exige à l’intérieur. Beaucoup de gens les soutiennent encore.

La Chine, accélérant les phases de covid, continue de vivre avec le virus

En Corée du Sud, les masques sont plus largement soutenus que le vaccin lui-même, bien que la recherche montre que la vaccination augmente considérablement la protection contre les hospitalisations et la mort. Selon un récent sondage Gallup Korea, seulement 28 % environ des Sud-Coréens ont déclaré que le vaccin était un « must », malgré le fait que près de 90 % de la population a reçu au moins une dose.

Hwang, un épidémiologiste, attribue cela au scepticisme vis-à-vis des vaccins ainsi qu’au «phénomène culturel» pré-pandémique du port de masques.

Pour la plupart des Coréens, les masques sont considérés comme peu coûteux et ils ne suscitent “aucune répulsion particulière”, a-t-il déclaré. “Mais les vaccinations sont moins supportées que le port du masque car il y a des gens qui ont peur des effets secondaires.”

Lee Ju-yong, 29 ans, a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas trop de la pandémie ces jours-ci. Mais, a-t-il dit, “Si quelqu’un tousse à côté de moi sans masque, je pense que je vais vouloir m’enfuir.”