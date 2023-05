La Corée du Sud abaisse le niveau de crise pour COVID-19, n’exigera plus que les personnes infectées soient mises en quarantaine pendant 7 jours

La Corée du Sud a abaissé jeudi son niveau de crise pour le COVID-19 et n’exigera plus, à partir de juin, que les personnes infectées soient mises en quarantaine pendant sept jours, supprimant l’une des rares restrictions liées à la pandémie restantes dans le pays.

Les autorités sanitaires recommanderont toujours cinq jours d’auto-isolement pour les personnes infectées mais ce ne sera pas obligatoire.

« Je suis heureux que les gens puissent reprendre une vie normale après trois ans et quatre mois », a déclaré le président Suk Yeol Yoon lors d’une réunion télévisée avec des responsables gouvernementaux et des travailleurs médicaux pour marquer l’abaissement du niveau de crise du plus haut niveau de 4 à 3.

Les exigences de port de masques dans toutes les installations médicales et les pharmacies seront également supprimées, les masques n’étant obligatoires que dans les hôpitaux avec des services pour patients.

Yoon a déclaré que le gouvernement continuerait à fournir un soutien financier pour les tests et le traitement du COVID « pendant un certain temps ».

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l’état d’urgence mondial pour le COVID, qui est en place depuis le 30 janvier 2020.

La Corée du Sud, qui compte 52 millions d’habitants, a signalé environ 31,3 millions d’infections et 34 600 décès, selon l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies.