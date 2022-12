La Corée du Sud a dépensé 200 milliards de dollars, mais elle ne peut pas payer assez les gens pour avoir un bébé

Séoul, Corée du Sud

La saison des foires aux bébés est de retour en Corée du Sud. Des affaires animées et bruyantes se tiennent dans des salles de conférence caverneuses où des centaines de vendeurs essaient de vendre aux futurs parents tout ce qu’ils pourraient désirer pour leur nouveau paquet de joie – et beaucoup d’autres choses dont ils ne savaient pas avoir besoin.

Mais c’est une entreprise en déclin et la clientèle diminue.

La Corée du Sud a récemment battu son propre record du taux de fécondité le plus bas au monde. Les chiffres publiés en novembre ont montré que le nombre moyen d’enfants qu’une femme sud-coréenne aura au cours de sa vie est tombé à seulement 0,79.

C’est bien en deçà des 2,1 nécessaires pour maintenir une population stable et faible, même par rapport à d’autres pays développés où le taux est en baisse, comme les États-Unis (1,6) et le Japon – qui, à 1,3, ont signalé leur propre taux le plus bas jamais enregistré.

Et cela signifie des problèmes pour un pays dont la population vieillit et qui fait face à une pénurie imminente de travailleurs pour soutenir son système de retraite.

Le problème est généralement imputé à des facteurs économiques qui ont empêché les jeunes d’avoir des familles – les prix élevés de l’immobilier, le coût de l’éducation et une plus grande anxiété économique – mais il s’est avéré au-delà de la capacité des gouvernements successifs à résoudre, quelle que soit la quantité d’argent dépensée. à elle.

Les critiques disent que c’est un signe que les problèmes vont plus loin que l’économie et qu’un changement d’approche est nécessaire. Que le gouvernement soit à l’écoute, c’est une autre affaire.

Lors d’une visite dans une pépinière en septembre, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a admis que plus de 200 milliards de dollars avaient été dépensés pour tenter de stimuler la population au cours des 16 dernières années.

Pourtant, depuis son entrée en fonction en mai, son administration a proposé peu d’idées pour résoudre le problème autre que de continuer dans la même veine – créer un comité pour discuter de la question et promettre encore plus de soutien financier aux nouveau-nés. Une allocation mensuelle pour les parents de bébés jusqu’à 1 an passera de 300 000 wons actuels à 700 000 wons (230 à 540 dollars) en 2023 et à 1 million de wons coréens (770 dollars) d’ici 2024, selon l’administration Yoon.

Le scepticisme du public selon lequel Yoon maîtrise mieux le problème que ses prédécesseurs n’a été que renforcé par les messages parfois maladroits du président.

Lors de sa visite à la crèche, Yoon s’est dit surpris que les bébés et les tout-petits ne soient pas pris en charge à la maison et a semblé suggérer qu’il était courant que les bébés de 6 mois puissent marcher, ce qui a conduit à des critiques selon lesquelles il était hors de toucher (l’âge moyen des bébés pour marcher est plutôt de 12 mois).

De nombreux experts estiment que l’approche actuelle consistant à dépenser de l’argent est trop unidimensionnelle et que ce qu’il faut plutôt, c’est un soutien continu tout au long de la vie de l’enfant.

Parcourant les étals lors d’une récente foire aux bébés, il y avait Kim Min-jeong, dont le deuxième enfant est attendu ce mois-ci. Elle a balayé la promesse du gouvernement d’augmenter les fonds, déclarant : “Ils ont changé les noms et fusionné les allocations, mais pour les parents comme nous, il n’y a plus d’avantages.”

Le problème auquel elle est confrontée, a-t-elle dit, est qu’elle n’a pas pu travailler depuis la naissance de son premier enfant car elle et son mari n’ont pas les moyens de payer une garde d’enfants privée.

Les crèches financées par le gouvernement sont gratuites, mais une poignée de scandales ces dernières années impliquant des soignants frappant des nourrissons a découragé de nombreux parents. Bien que les cas aient été minimes, ils ont été bien médiatisés et les images de vidéosurveillance émouvantes.

Se dressent également sur le chemin des futurs parents une foule de problèmes qui sont de nature plus sociale qu’économique et susceptibles de perdurer quelle que soit la quantité d’argent dépensée.

Parmi elles se trouvent ce qu’on pourrait appeler les règles non écrites de la parentalité.

Alors qu’avoir un bébé est très attendu des couples mariés en Corée du Sud, la société désapprouve toujours les parents célibataires. Le traitement de FIV n’est pas proposé aux femmes célibataires, selon les chiffres officiels de l’hôpital.

“Nous avons toujours une approche très puritaine des mères célibataires”, a déclaré le professeur de droit Cho Hee-kyoung, qui écrit une chronique sur les questions sociales.

“C’est comme s’ils avaient fait quelque chose de mal en tombant enceinte hors mariage… pourquoi faut-il nécessairement que ce soit dans le cadre d’un mariage que l’on puisse élever un enfant ?”

Pendant ce temps, les couples dans des partenariats non traditionnels sont également confrontés à la discrimination; La Corée du Sud ne reconnaît pas le mariage homosexuel et la réglementation rend difficile l’adoption pour les couples non mariés.

Lee Jin-song, qui a écrit des livres sur la tendance des jeunes à choisir de ne pas se marier ou d’avoir un bébé, a déclaré que les politiques visant à augmenter le taux de natalité doivent embrasser plus que l’idée traditionnelle du mariage comme étant entre un homme et un femme.

“J’ai réfléchi à la façon dont la discussion hétérocentrique et centrée sur la normalité est dans le sens traditionnel du mariage… (elle) exclut les personnes handicapées, malades ou en mauvaise santé reproductive”, a déclaré Lee.

Lee a souligné une blague courante selon laquelle en Corée du Sud, “si vous ne sortez pas ensemble à l’âge de 25 ans, vous vous transformerez en grue, ce qui signifie que si vous êtes célibataire, vous devenez non humain”.

Elle a dit que la société la considère, ainsi que d’autres comme elle, égoïstes pour ne pas se conformer aux attentes traditionnelles du mariage et des enfants, “négligeant leurs devoirs envers la société uniquement pour leur bonheur”.

Lee a souligné les pressions d’avoir des enfants sur les femmes dans une société patriarcale qui évolue lentement. «Le mariage, l’accouchement et la garde des enfants exigent trop de sacrifices pour les femmes dans une société patriarcale, en particulier au cours de la dernière décennie. Alors, ils commencent à explorer la possibilité de pouvoir bien vivre sans se marier.

Le professeur Cho a accepté, affirmant qu’il existe une attente sociale persistante selon laquelle le père se sacrifie pour l’entreprise et la mère soutient la famille, même si elle travaille également.

“Je connais tellement de couples où les femmes gagnent en fait plus d’argent que les hommes, mais quand elles rentrent à la maison, ce sont les femmes qui doivent faire le ménage, s’occuper des enfants et apporter un soutien émotionnel au mari.”

Pendant ce temps, les maris qui aimeraient s’impliquer davantage dans l’éducation des enfants trouvent que la culture d’entreprise en Corée du Sud ne le permet pas toujours.

Alors que sur le papier, le congé parental a été augmenté, peu se sentent à l’aise pour le prendre intégralement.

De retour à la foire aux bébés, le mari de Kim, Park Kyung-su, a déclaré qu’il espérait aider avec son deuxième enfant, mais “il n’y a pas de compréhension ou de traitement spécial du travail pour avoir un jeune enfant. Je peux utiliser mon temps libre, mais je me sens mal à l’aise de l’utiliser parce que je veux une bonne rétroaction au travail. »

Il y a une crainte répandue que les travailleurs qui sont promus soient rarement ceux qui donnent la priorité à la famille.

Lee Se-eun, qui a deux garçons âgés de 3 et 5 ans, a déclaré qu’elle apprécierait davantage l’aide de son mari, mais il est rarement à la maison à temps.

“Ce serait bien si les entreprises reconnaissaient les employés avec des bébés, par exemple, pour les exclure des dîners ou des nuits”, a-t-elle déclaré.

En Corée du Sud, le travail ne se termine pas lorsque le bureau ferme pour la journée. Au contraire, il existe une culture de « consolidation d’équipe » après les heures de travail, qu’il est mal vu de manquer.

Lee travaillait dans une société de courtage avant de lancer sa propre start-up, mais elle n’a pas travaillé depuis sept ans et estime qu’il n’y avait pas d’option pour poursuivre sa carrière car elle ne voulait pas mettre ses garçons en garderie.

“Élever un enfant est une chose très précieuse, significative et très bonne d’un point de vue personnel, mais parfois on a l’impression que cela n’est pas valorisé dans la société”, a déclaré Lee.