La Corée du Sud a besoin d’armes nucléaires – Maire de Séoul — RT World News

La Corée du Nord a eu recours à des « provocations éhontées » parce que son voisin ne dispose pas de telles armes, a affirmé Oh Se-hoon.

La Corée du Sud doit disposer d’une dissuasion nucléaire afin de tenir à distance son voisin du nord à tout moment, a déclaré le maire de Séoul, Oh Se-hoon.

Dans une publication sur Facebook vendredi, Oh a dénoncé ce qu’il a appelé « menaces insupportables » contre sa ville, faisant référence aux propos tenus par Kim Jong-un, qui a récemment qualifié la Corée du Sud de « nation hostile ». Une photo publiée par l’Agence centrale de presse nord-coréenne montre le dirigeant suprême de la RPDC en train de s’entretenir avec ses hauts responsables autour d’une carte de Séoul.

Oh, il a dit qu’il se sentait « colère » et « profonde frustration » comme il a été témoin de Pyongyang « proférer des menaces à plusieurs reprises » contre sa ville, située à environ 50 km de la frontière. « La Corée du Nord a envoyé des ballons chargés de déchets à travers la frontière, causant des dégâts matériels et des incendies à divers endroits. Il n’y a pas si longtemps, ils ont même bombardé des zones situées juste en face de notre zone démilitarisée et de la côte est. » dit-il.















Selon le maire, la Corée du Nord n’a osé s’engager dans ces « actions effrontées et provocatrices » parce qu’elle possède des armes nucléaires, alors que la Corée du Sud n’en possède pas, créant ce qu’il a appelé un « asymétrique » situation.



« C’est pourquoi nous devons augmenter de toute urgence nos capacités de dissuasion nucléaire… Il n’y a pas d’autre moyen de parvenir à la paix qu’en renforçant la défense nationale. » » a-t-il déclaré, sans expliquer comment il compte accomplir un tel exploit.

Oh a été l’un des hommes politiques sud-coréens les plus en vue à plaider pour que Séoul se dote d’un arsenal nucléaire. Cependant, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que son pays ne cherchait pas à créer ses propres armes nucléaires, réitérant sa promesse de redoubler d’efforts pour perfectionner une stratégie de dissuasion nucléaire avec les États-Unis, qui fournissent à Séoul un parapluie nucléaire depuis les années 1950.

Les tensions dans la péninsule coréenne ont éclaté ces dernières semaines, Pyongyang menaçant de riposter à ce qu’il considère comme un drone militaire sud-coréen qui s’est écrasé sur son sol. Il a également fait sauter des routes et des voies ferrées à la frontière dans le cadre du « séparation complète par étapes » du Nord et du Sud, citant un « situation sécuritaire grave ». Le Nord a également accusé le Sud d’envoyer des drones à travers la frontière pour disperser des tracts remplis de «propagande politique et calomnie».

La Corée du Nord a également dénoncé à plusieurs reprises les exercices militaires conjoints de la Corée du Sud avec les États-Unis, les considérant comme une préparation à une éventuelle invasion.