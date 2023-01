La Corée du Sud a apporté la K-pop et les K-dramas au monde. La langue coréenne pourrait être la prochaine

CNN

—



Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour apprendre le coréen.

C’est l’une des langues à la croissance la plus rapide au monde, dépassant ses rivaux traditionnellement populaires comme le chinois sur plusieurs marchés – reflétant le phénomène mondial que beaucoup appellent la “vague coréenne”.

En 2022, le coréen était la septième langue la plus étudiée sur l’application d’apprentissage Duolingo, selon le rapport linguistique annuel de l’entreprise. Et il connaît un succès particulier dans certaines parties de l’Asie du Sud et du Sud-Est, car le plus étudié langue étrangère aux Philippines, et non loin de la première place en Thaïlande, en Indonésie et au Pakistan.

Bien que le chinois – qui pendant des années a été considéré comme la langue des affaires du futur – reste la deuxième langue la plus parlée au monde, en partie grâce à la taille de la population chinoise, il occupe la huitième place sur Duolingo depuis plusieurs années. ans, en retard sur le coréen.

Le coréen est la deuxième langue asiatique la plus étudiée sur Duolingo, juste derrière le japonais, selon le rapport linguistique. Duolingo, qui compte plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde, classe le coréen devant le chinois, le russe et l’hindi, et derrière l’italien. L’anglais et l’espagnol occupent toujours confortablement les deux premières places.

Selon les experts et les enseignants, cette augmentation de l’intérêt est due à la vague coréenne, ou “hallyu” – la prolifération de la culture coréenne à l’échelle internationale.

Au cours des deux dernières décennies, les exportations sud-coréennes ont balayé le monde, de la K-pop et des séries télévisées coréennes aux produits de beauté, à la mode et à la nourriture. Le pays est devenu un mastodonte culturel international – à tel point que l’Oxford English Dictionary a ajouté plus de 20 mots d’origine coréenne en 2021, déclarant dans un communiqué : « Nous surfons tous sur la crête de la vague coréenne ».

Ce phénomène a été aidé par le propre gouvernement sud-coréen, qui s’est efforcé de répandre l’influence culturelle du pays à travers la musique et les médias depuis les années 1990. Maintenant, la langue coréenne pourrait être la prochaine exportation à se mondialiser.

“Par rapport au moment où j’ai commencé ma carrière, les perceptions de la Corée en tant que nation, de la culture et de la société coréennes et de la langue coréenne ont connu un changement significatif et positif”, a déclaré Joowon Suh, directeur du programme de langue coréenne à l’Université de Columbia. . “Maintenant, il est perçu comme plus moderne, avancé, commercialisable, plus cool et plus branché.”

Pendant des décennies, les études de langues d’Asie de l’Est à l’étranger se sont principalement limitées au chinois mandarin et au japonais.

Mais cela a commencé à changer au cours de la dernière décennie après les grands succès d’artistes et de réalisateurs coréens, tels que la chanson de 2012 de Psy “Gangnam Style”, le thriller de 2019 “Parasite”, l’émission de Netflix de 2021 “Squid Game” et l’émergence de BTS, sans aucun doute les plus grandes stars mondiales de la K-pop.

Les chiffres montrent un regain d’intérêt pour la langue au cours de la même période.

Le nombre d’étudiants inscrits dans des cours de coréen dans des établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis est passé de 5 211 en 2002 à près de 14 000 en 2016, selon les données analysées par la Modern Language Association.

Ce saut est frappant étant donné que le coréen n’est pas facile à apprendre pour les locuteurs non natifs. Le département d’État américain classe le coréen parmi les “langues super dures”, ce qui signifie qu’il est “exceptionnellement difficile” pour les anglophones et qu’il faut en moyenne 88 semaines pour atteindre une maîtrise professionnelle.

Le coréen moderne suit un alphabet phonétique appelé Hangul, ce qui signifie que les syllabes sont généralement prononcées telles qu’elles sont écrites, contrairement aux langues non phonétiques telles que le chinois, qui utilisent des symboles pour représenter des significations spécifiques.

Suh, l’instructeur de Columbia, a déclaré qu’elle avait commencé à remarquer une augmentation de l’intérêt vers 2015 – mais cela s’est accéléré au cours des trois à quatre dernières années. Le nombre d’étudiants de Columbia inscrits à des cours de coréen a augmenté de 50 % entre les années universitaires 2017 et 2021, a-t-elle déclaré.

D’autres langues populaires ont vu leur nombre plafonner ou chuter au cours de la dernière décennie. Les étudiants américains inscrits dans des cours de chinois, par exemple, ont considérablement augmenté de 2002 à 2013, une période marquée par la croissance économique massive et l’influence mondiale de la Chine.

Mais les inscriptions en chinois avaient chuté en 2016, selon la Modern Language Association – coïncidant avec la détérioration des relations américano-chinoises et l’aggravation de la perception de la Chine en Occident en raison de ses prétendues violations des droits de l’homme.

“L’intérêt des étudiants pour l’apprentissage des langues étrangères dans l’enseignement supérieur américain dépend davantage de la perception ou de la réputation d’un pays en termes d’économie et de géopolitique, comme la Chine, la Russie ou le Portugal”, a déclaré Suh.

De même, au Royaume-Uni, le nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur suivant des cours de coréen a triplé de 2012 à 2018, selon l’University Council of Modern Languages ​​– contre une augmentation de seulement 5 % pour le chinois, et une baisse dans plusieurs langues européennes comme le français. et allemand.

La popularité retrouvée du coréen n’était pas un hasard, les autorités sud-coréennes ayant sauté sur l’occasion de promouvoir leur langue grâce à ses exportations plus réussies.

“C’est le Hallyu qui a persuadé les pays asiatiques au niveau sociétal que la Corée fait vraiment partie du monde occidental développé”, a déclaré John Walsh dans son livre de 2014 sur le phénomène. Ce changement de perception a à son tour renforcé la capacité du gouvernement à poursuivre « les intérêts nationaux dans les domaines de la diplomatie, de l’investissement, de l’éducation et du commerce », a-t-il écrit.

Au cours de la dernière décennie, le ministère de l’Éducation a envoyé des enseignants coréens à l’étranger, dont plusieurs dizaines en Thaïlande en 2017 pour enseigner la langue dans les collèges et lycées.

Ces dernières années, de nombreux pays, dont le Laos, le Myanmar et la Thaïlande, ont officiellement adopté le coréen comme langue étrangère dans leurs programmes scolaires, en vertu d’accords signés avec le ministère coréen de l’éducation, selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Pendant ce temps, le King Sejong Institute, une marque de langue coréenne fondée par le gouvernement, a créé 244 centres d’apprentissage dans le monde, selon son site Web.

Ces efforts visent à “maintenir l’intérêt de la langue coréenne à l’étranger, qui est devenue très populaire avec la vague coréenne”, a déclaré le ministère de l’Éducation dans un communiqué de presse de 2017.

“A long terme, les cours de coréen dans le programme scolaire local serviront d’étape pour encourager les experts coréens et renforcer ainsi les relations amicales entre la Corée et d’autres pays”, a-t-il ajouté.

Suh a averti que la vague coréenne court le risque de simplifier à l’excès les nuances de la culture et de la société coréennes, telles que les différences régionales ou les conflits de classe, tout en glorifiant “tout (le coréen) sans comprendre pleinement son histoire”.

Mais, a-t-elle ajouté, cette simplification pourrait en fait profiter au gouvernement sud-coréen à mesure qu’il étend son influence, comme quelque chose que “tout soft power croissant pourrait devoir traverser”.

Les experts disent que les étudiants viennent à la table avec diverses raisons de poursuivre la langue coréenne – bien que certaines tendances aient émergé parmi les lignes régionales et ethniques.

“La vague coréenne est un facteur important pour les étudiants non patrimoniaux”, a déclaré Suh, faisant référence à ceux qui n’ont pas d’ethnie ou d’héritage coréen et qui s’intéressent simplement aux produits culturels coréens comme les films et la K-pop.

Pendant ce temps, les étudiants d’origine coréenne ont tendance à suivre des cours de coréen pour des raisons plus “intégratives”, a-t-elle déclaré – par exemple, vouloir vivre en Corée du Sud, mieux se connecter avec leurs communautés et leurs familles, ou explorer leur propre identité coréenne.

Jiyoung Lee, professeur adjoint au Département d’études sur l’Asie de l’Est de l’Université de New York, a souligné la montée en puissance des plateformes de médias sociaux comme Instagram et TikTok. Celles-ci ont facilité les échanges culturels internationaux et « largement influencé » le nombre d’apprenants coréens, a-t-elle déclaré.

Mais Lee, qui enseignait auparavant le coréen en Indonésie et en Corée du Sud, a également remarqué des différences entre les étudiants dans différentes parties du monde.

Les étudiants américains ont tendance à apprendre le coréen “parce qu’ils sont plus intéressés par la culture… et veulent parler à leurs chanteurs ou acteurs préférés”, a-t-elle déclaré.

En revanche, les étudiants d’Asie du Sud-Est étudient principalement le coréen pour obtenir un emploi en Corée du Sud, ou dans une entreprise coréenne dans leur pays d’origine, a-t-elle déclaré, notant le nombre de marques coréennes “qui s’établissent non seulement en Asie du Sud-Est mais aussi dans divers pays”. .”

Par exemple, le géant coréen du divertissement SM Entertainment se développe en Asie du Sud-Est avec un nouveau siège social à Singapour. Pendant ce temps, la chaîne coréenne de dépanneurs GS25 compte plus de 180 points de vente au Vietnam et devrait ouvrir ses portes en Malaisie cette année, selon Yonhap.

L’expansion des affaires et de la culture pop coréennes pourrait également pousser les jeunes Asiatiques du Sud-Est à se rendre en Corée du Sud. Les Asiatiques du Sud-Est représentent plus de 40% des étudiants étrangers en Corée du Sud et 30% des résidents étrangers dans l’ensemble du pays, selon le Carnegie Endowment for International Peace.

Jeffrey Holliday, qui enseigne la linguistique coréenne à l’Université de Corée à Séoul (avec des cours dispensés en anglais), a déclaré qu’environ 40 % de ses étudiants sont des étudiants en échange, venant principalement des États-Unis. Ces étudiants ont tendance à être des étudiants de premier cycle, seulement à Séoul pour quelques semestres, et presque tous sont de fervents fans de la culture pop coréenne comme la K-pop, dit-il.

Pendant ce temps, ses étudiants étrangers diplômés – qui ont tendance à y étudier à plein temps et à chercher un emploi en Corée – viennent en grande partie de Chine et du Vietnam.

« Pour moi, c’est tellement surprenant parce que quand j’étais à l’université (aux États-Unis) de 1999 à 2003… il n’y avait personne qui apprenait le coréen sans parler traditionnellement. J’étais le seul à ne pas être coréen américain », a-t-il déclaré.

“Alors que maintenant, ces étudiants viennent ici, ils sont très concentrés, très déterminés – ils veulent vraiment apprendre le coréen et ils sont là pour ça.”

Correction : une version précédente de cette histoire déformait le placement du japonais dans le rapport Duolingo. C’est la langue asiatique la plus étudiée sur la plateforme.