La Corée du Nord voit des cas suspects de COVID-19 après avoir revendiqué la victoire

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a déclaré jeudi avoir trouvé quatre nouveaux cas de fièvre dans sa région frontalière avec la Chine qui pourraient avoir été causés par des infections à coronavirus, deux semaines après que le dirigeant Kim Jong Un a déclaré une victoire largement contestée sur COVID-19 .

L’agence de presse centrale coréenne, gérée par l’État nord-coréen, a déclaré que des agents de santé effectuaient des tests génétiques sur les échantillons prélevés sur quatre personnes de la province de Ryanggang qui présentaient de la fièvre pour confirmer si les symptômes étaient causés par “l’épidémie maligne”. Le Nord utilise souvent ce terme, ainsi que « virus malin », pour décrire le COVID-19 et le coronavirus.

Les autorités ont immédiatement verrouillé les zones où les cas de fièvre sont apparus et maintiendront des restrictions strictes jusqu’à ce que les agents de santé déterminent la cause de la maladie, a déclaré KCNA.

La Corée du Nord a déclaré qu’il n’y avait eu aucun cas confirmé de COVID-19 dans aucune partie du pays depuis le 10 août, lorsque Kim a déclaré la victoire sur le virus et a ordonné l’assouplissement des mesures préventives, trois mois seulement après que le pays a reconnu une épidémie.

Alors que Kim a affirmé que le succès du pays contre le virus serait reconnu comme un miracle de la santé mondiale, les experts pensent que le Nord a manipulé les révélations sur son épidémie pour l’aider à maintenir un contrôle absolu. La déclaration de victoire signale l’objectif de Kim de passer à d’autres priorités, y compris un éventuel essai nucléaire, selon les experts.

Après avoir admis une épidémie de virus omicron en mai, la Corée du Nord a signalé environ 4,8 millions de «cas de fièvre» dans sa population de 26 millions de personnes, pour la plupart non vaccinées, mais n’en a identifié qu’une fraction comme COVID-19. Il a affirmé que seulement 74 personnes sont décédées, ce que les experts considèrent comme un nombre anormalement petit compte tenu du manque d’outils de santé publique du pays.

La déclaration de victoire de Kim sur COVID-19 lors d’une réunion nationale à Pyongyang a été suivie d’un discours combatif de sa puissante sœur, qui a déclaré que Kim avait lui-même souffert de fièvre alors qu’il dirigeait la campagne anti-virus et a blâmé de manière douteuse la Corée du Sud tout en jurant mortelle représailles.

La Corée du Nord affirme que ses infections initiales ont été causées par des tracts de propagande anti-Pyongyang et d’autres articles transportés à travers la frontière par des ballons lancés par des militants sud-coréens, une affirmation que le Sud a qualifiée de “ridicule” et non scientifique. On craint que les commentaires de Kim Yo Jong ne laissent présager une provocation, peut-être un essai nucléaire ou de missile ou même des escarmouches à la frontière.

On craint également que le Nord ne tente d’attiser les tensions alors que la Corée du Sud et les États-Unis organisent leur plus grand entraînement militaire combiné depuis des années pour contrer la menace nucléaire nord-coréenne croissante. L’exercice Ulchi Freedom Shield, qui implique des avions, des chars et des navires de guerre, se poursuit en Corée du Sud jusqu’au 1er septembre.

La diplomatie entre Washington et Pyongyang pour désamorcer l’impasse nucléaire est au point mort depuis 2019 en raison de désaccords sur l’échange de sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre le Nord et les mesures de dénucléarisation du Nord.

Kim Tong-hyung, Associated Press