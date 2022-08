La Corée du Nord voit des cas suspects de COVID-19 après avoir revendiqué la victoire

Les autorités ont immédiatement verrouillé les zones où les cas de fièvre sont apparus et maintiendront des restrictions strictes jusqu’à ce que les agents de santé déterminent la cause de la maladie, a déclaré KCNA.

La Corée du Nord affirme que ses infections initiales ont été causées par des tracts de propagande anti-Pyongyang et d’autres articles transportés à travers la frontière par des ballons lancés par des militants sud-coréens, une affirmation que le Sud a qualifiée de “ridicule” et non scientifique. On craint que les commentaires de Kim Yo Jong ne laissent présager une provocation, peut-être un essai nucléaire ou de missile ou même des escarmouches à la frontière.